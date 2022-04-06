Beşiktaş'ta Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup'un biletini kesti! Yıldız isim için Başakşehir devrede

Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyor. Ancak Medipol Başakşehir'in diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Oğuzhan'ın menajerinin Başakşehir ile temas kurduğu belirtildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Oğuzhan Özyakup'un takıma kazandırılmasını çok istiyor. 1.3 milyon Euro güncel piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu 43 kez milli formayı giydi.