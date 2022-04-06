Beşiktaş'ta Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup'un biletini kesti! Yıldız isim için Başakşehir devrede

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu ile gelecek sezon çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş kariyeri böylece son bulmuş olacak.
Kara Kartal'a geldiği günden beri istikrarsız bir grafik çizen 29 yaşındaki oyuncunun kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam etmesi bekleniyor.
Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyor. Ancak Medipol Başakşehir'in diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Oğuzhan'ın menajerinin Başakşehir ile temas kurduğu belirtildi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Oğuzhan Özyakup'un takıma kazandırılmasını çok istiyor. 1.3 milyon Euro güncel piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu 43 kez milli formayı giydi.