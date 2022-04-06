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    • Spor
    • 06.04.2022 14:05
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    • 06.04.2022 14:06
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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup'un biletini kesti! Yıldız isim için Başakşehir devrede

    Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in göreve başlamasının ardından takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Ismael, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile gelecek sezon çalışmak istemediğini yönetime bildirdi. İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Oğuzhan’ın menajerinin Başakşehir ile temas kurduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    Özel Haber | Oğuzhan için Başakşehir devrede!

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu ile gelecek sezon çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.

    SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş kariyeri böylece son bulmuş olacak.

    Kara Kartal'a geldiği günden beri istikrarsız bir grafik çizen 29 yaşındaki oyuncunun kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam etmesi bekleniyor.

    Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyor. Ancak Medipol Başakşehir'in diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Oğuzhan'ın menajerinin Başakşehir ile temas kurduğu belirtildi.

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Oğuzhan Özyakup'un takıma kazandırılmasını çok istiyor. 1.3 milyon Euro güncel piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu 43 kez milli formayı giydi.

        2012 yılında Arsenal U21 takımından Beşiktaş'a 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oğuzhan, 2020 yılında Feyenoord'da kiralık olarak forma giymişti.

        Bu sezon 17 kez Beşiktaş forması giyen Oğuzhan'ın sadece 1 asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de şimdiye kadar 226 maça çıkarken 29 gol ve 41 asist yaptı.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Valerien Ismael Oğuzhan Özyakup'un biletini kesti! Yıldız isim için Başakşehir devrede
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