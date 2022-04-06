Fenerbahçe scoutların büyük ilgi gösterdiği genç yetenek Thijs Dallinga için harekete geçti | Son dakika transfer haberleri

Sarı-Lacivertliler, Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga'yı gündemine aldı. Genç yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon Excelsior formasıyla 34 maçta 31 gol atan ve 8 de asist üreten genç yıldız performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda Dallinga için harekete geçeceği belirtildi.