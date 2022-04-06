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    • Spor
    • 06.04.2022 12:05
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    • 06.04.2022 12:05
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    Fenerbahçe scoutların büyük ilgi gösterdiği genç yetenek Thijs Dallinga için harekete geçti | Son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, scoutların büyük ilgi gösterdiği genç yetenek Thijs Dallinga için harekete geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fener genç yıldız için düğmeye bastı | Özel

    Sarı-Lacivertliler, Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga'yı gündemine aldı. Genç yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

    Bu sezon Excelsior formasıyla 34 maçta 31 gol atan ve 8 de asist üreten genç yıldız performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda Dallinga için harekete geçeceği belirtildi.

    2021 yılında Groningen'den Excelsior'a bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki golcünün sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Dallinga için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.

    Kariyerinde 112 maça çıkan genç yetenek, 66 gol ve 11 asiste imza attı. Toplamda 7970 dakika sahada kalan Dallinga, her 71 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı… Genç yıldız gol atma istatistiğiyle şu anda Avrupa'nın önemli santrforlarını geride bırakmış durumda.
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    Haberler Spor Fenerbahçe scoutların büyük ilgi gösterdiği genç yetenek Thijs Dallinga için harekete geçti | Son dakika transfer haberleri
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