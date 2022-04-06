Fenerbahçe scoutların büyük ilgi gösterdiği genç yetenek Thijs Dallinga için harekete geçti | Son dakika transfer haberleri

Sarı-Lacivertliler, Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga'yı gündemine aldı. Genç yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.
Bu sezon Excelsior formasıyla 34 maçta 31 gol atan ve 8 de asist üreten genç yıldız performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda Dallinga için harekete geçeceği belirtildi.
Kariyerinde 112 maça çıkan genç yetenek, 66 gol ve 11 asiste imza attı. Toplamda 7970 dakika sahada kalan Dallinga, her 71 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı… Genç yıldız gol atma istatistiğiyle şu anda Avrupa'nın önemli santrforlarını geride bırakmış durumda.