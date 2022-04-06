Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! 12 golle Avrupa'da lider

Fenerbahçe özellikle son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı… Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı 12 golle bu alanda Avrupa'da lider konumda…
Fenerbahçe'yi 11 golle Aytemiz Alanyaspor ve İtalyan devi Milan takip ediyor. Ceza sahası dışından en fazla gol atan diğer takımlar ise Real Betis, Napoli ve Leipzig… 3 takım ceza sahası dışından 10 gol buldu.
İngiliz ekibi Chelsea ise 9 golle listenin 4. sırasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken gollerin ikisi ceza sahası dışından geldi.
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, 54. dakikada ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımının 3. Golüne imza attı. Kanarya'nın 17'lik yıldızı Arda Güler de 90+3'te ceza sahası dışından kapanış golüne imza attı.