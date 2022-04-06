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    • 06.04.2022 11:23
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    • 06.04.2022 11:44
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! 12 golle Avrupa'da lider

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal oturduktan sonra gözler görülür bir toparlanma oldu. Sarı-Lacivertliler ligde ortaya koyduğu performansla taraftarlarının gönlünü almaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de ceza sahası dışından attığı 12 golle bu alanda Avrupa’da lider konumda.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’de İsmail Kartal farkı!

    Fenerbahçe özellikle son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı… Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı 12 golle bu alanda Avrupa'da lider konumda…

    Fenerbahçe'yi 11 golle Aytemiz Alanyaspor ve İtalyan devi Milan takip ediyor. Ceza sahası dışından en fazla gol atan diğer takımlar ise Real Betis, Napoli ve Leipzig… 3 takım ceza sahası dışından 10 gol buldu.

    İngiliz ekibi Chelsea ise 9 golle listenin 4. sırasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken gollerin ikisi ceza sahası dışından geldi.

    Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, 54. dakikada ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımının 3. Golüne imza attı. Kanarya'nın 17'lik yıldızı Arda Güler de 90+3'te ceza sahası dışından kapanış golüne imza attı.
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    Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! 12 golle Avrupa'da lider
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