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    Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Werder Bremen’in Sırp stoperi Milos Veljkovic’i istiyor

    Sistemine uygun oyuncuların peşine düşen Valerien Ismael, Werder Bremen’in Sırp stoperi Milos Veljkovic’in ismini Beşiktaş yönetimine verdi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ismael’in gözü Veljkovic’de

    Valerien Ismael ile yeni bir sistem içine giren Beşiktaş'ta transferler de sisteme göre gelecek. Valerien Ismael de sistemine uygun oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. Ismael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor. İngiliz basınında yer alan haberde, Valerien Ismael'in transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Veljkovic Tottenham altyapısında yetişen oyuncu İsviçre vatandaşlığı da bulunan Veljkovic 3'lü savunma oynamaya alışık bir stoper olarak da göze çarpıyor.



    SİSTEM YILDIZI GHEZZAL
    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminin yıldızı, Rachid Ghezza l oldu. Ghezzal, yeni görevini en iyi şekilde yaptı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in sisteminin yıldızı, Rachid Ghezzal oldu. Ghezzal liderliğindeki Siyah-Beyazlılar, ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı. Hücum hattında serbestlik tanınan Ghezzal, oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımın hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı. Başarılı futbolcu, takımına 1 penaltı kazandırıp ve Rosier'in golünün asistini yaparak tam not aldı.



    LARİN PFDK'YE SEVK EDİLDİ
    Beşiktaş'ın Trabzon ile oynadığı maçta Siopis'in formasından çekmesi sonrasında tokat atarak kırmızı kart gören Larin, "kural dışı" hareketi ile PFDK'ye sevk edildi. Larin'in hareketinin şiddetine göre 2-4 ya da 3-6 maç arası bir ceza ile karşılaşması bekleniyor. Kanadalı için karar yarın açıklanacka.



        DEMBA BA'DAN DOST UYARISI
        Demba Ba, Beşiktaş fan sayfasının "Ismael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir" sorusuna yanıt verdi. Demba Ba, "Kulübün kaçınması gereken tek hata, sistemlerinden geçmeyen ünlü oyuncuları toplamaktır. En önemli şey "Büyük isimler" yerine bir kolektif oyun yaratmaktır" ifadelerini kullandı.



        VİTOR HUGO'DAN BÜYÜK ÖZVERİ
        Vitor Hugo, beklenenden bir ay erken sahalara dönmekle kalmadı taktik antrenmanda çift kale maçı kazanan kadroda bile yer aldı. Tecrübeli savunma oyuncusu kendisini çok iyi hissettiğini ve cuma günü Gaziantep ile deplasmanda oynanacak olan maça kadar fiziksel yöndeki açığını da kapatmaya çalıştığını teknik ekibe iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı da, sağlık kuruluyla birlikte oyuncunun durumunu değerlendirecek ve ona göre maç kadrosuna alıp almama konusundaki kararını verecek.



        VİSCA'DA DÜŞÜŞ VAR
        Bordo-Mavili formayı giydiği 11 lig maçında 5 gol 3 asistle oynayarak takımına büyük katkı sağlayan Edin Visca, son haftalarda performans düşüklüğü yaşıyor. Deneyimli kanat oyuncusu bordo-mavililerin Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı iki maçta da sahanın en çok hatalı pas yapan futbolcusu olmuştu. Ligde son oynanan Beşiktaş maçında 13 hatalı pas yapan Visca, yine toparlanarak takımın en önemli kozlarından birisi olmak istiyor.



            TÜM PLANLAR HAMSİK ÜZERİNE
            Sakatlığını atlatan Marek Hamsik, takımın liderliği rolüne geri dönüyor. Slovak yıldız ligin kalan haftalarında tüm saha içi organizasyonlarını yönetecek. Trabzonspor'da sakat oyuncuların geri dönüşü ile kalan haftalar öncesi teknik ekibin morali daha da yükselmeye başladı. Beşiktaş maçını üç cezalı duruma düşen oyuncuyla kapatmasına karşın uzun süreli sakatlığı bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın geri dönüşüyle moral bulan teknik ekip sezonun ilk yarısındaki oyun planına dönecek. Orta sahada Hamsik takımın tüm saha içi organizasyonlarında yeniden lider rolünü üstlenecek ve cezası sona eren Bruno Peres'in geri dönüşüyle birlikte Dorukhan Toköz de orta sahaya kaydırılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme yapan Marek Hamsik, "Kalan süreçte bu takıma yeniden katkı verebilecek olmak benim için büyük bir mutluluk. Şampiyonluk yolunda üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım" dedi.



            EMRE KILINÇ VE BABEL'E ŞANS
            Galatasaray'da sakatlıklar Fenerbahçe derbisi öncesi tüm planları bozdu... Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Torrent Kerem Aktürkoğlu ve Sofiene Feghouli yerine Emre Kılınç ve Babel'e şans vermeyi düşünüyor. Sakatlığı bulunan Mostafa Mohamed'in yerine de forvette Gomis forma giyecek.



            G.SARAY FİNAL ŞANSINI SON TOPTA KAYBETTİ
            Galatasaray Kadınlar EuroCup yarı finalinde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'e 69-67 mağlup oldu ve final şansını kaybetti. Sarı-kırmızılılar rakibinin son hücumunda sayıyı almasına engel olamayınca maçı kaybetti. Yarı finalde rakibine 2 sayı farkla yenilen Galatasaray, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile 3. maçı oynayacak.



                M.CİTY-ATLETİCO MADRİD: 1-0 BENFİCA-LİVERPOOL: 1-3
                Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turunda dün iki maç oynandı. Sahasında Atletico Madrid'i ağırlayan Manchester City rakibini 1-0 mağlup etti. City'in golü Kevin de Bruyne'den geldi. Günün diğer maçında Liverpool deplasmanda Benfica'yı 3-1 yendi. Liverpool'un gollerini Konate, Mane ve Diaz attı. Benfica'nın maçtaki tek sayısı Nunez'den geldi.



                BOLOGNA PELKAS'IN PEŞİNDE
                Geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Yunan yıldıza 3 yıllık teklif yaptı...
                Bologna'nın Pelkas aşkı bitmiyor... Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı... Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in Yunan oyuncu için 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor...

                MÜJDE! MORUTAN'A TALİP VAR!
                Galatasaray'a bu sezon transfer olan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Rumen yıldız Morutan'a transfer teklifi var. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'in Morutan için Sarı-Kırmızılılar'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Sezon başında 4.2 milyon Euro'ya alınan Rumen oyuncunun transfer taksitlerinin ödemesinde de sorunlar çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı Yönetim Al Ain'e verdiği yanıtta Nisan sonunda kongreye gideceklerini ve Morutan'a gelen teklif için yeni seçilecek yönetimin karar vereceğini bildirdi. Morutan'ın ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklife ne yanıt vereceği bilinmiyor. Son sözü Galatasaray'ın yeni seçilecek başkanı ve yönetim kurulu vurecek.

                BEŞİKTAŞ CAN İÇİN OPSİYONU KULANIYOR
                Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda Can Bozdoğan için opsiyon hakkını kullanma kararı aldı. Can Bozdoğan için 1.8 milyon Euro'luk satın olma opsiyon hakkı kullanılacak. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu son Trabzonspor derbisinde orta sahada başarılı bir futbol ortaya koymuştu.

                REKORA ADIM ADIM
                Trabzonspor kulübü, kulüp tarihinin en yüksek forma satış rakamı olan 190 bini bu sezon geçmekte kararlı. Sezon başından itibaren şu ana kadar satılan forma sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenilirken ligin bitimine kadar olan süreçte bu rakamın geçilmesi hedefleniyor. Kulübün tedarikçi firmadan sipariş ettiği 50 bin adet formanın parçalar halinde ulaştığı ve özellikle çubuklu forma konusundaki sıkıntının çözüldüğü belirtildi.

                SAMANDIRA'DA DERBİ HAZIRLIKLARI
                Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren idman son derece tempolu geçti. Sarı-Lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncunun bulunmaması da teknik heyeti fazlasıyla mutlu ediyor

                EFES'İN RAKİBİ BAYERN
                THY EuroLeague'in 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde bugün Bayern Münih'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

                SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
                TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.

                ABRAMOVİCH YALANLAMASI
                Göztepe'nin Rus milyarder Roman Abramovich tarafından satın alındığına dair iddialar dün Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı. Abramovich ile görüşme olmadığı açıklandı.

                F.BAHÇE İLE VAKIFBANK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
                CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün Fenerbahçe Opet, Vakıfbank ile karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak karşılaşma S sport 2' ekranlarından yayınlanacak. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükseleceği mücadelede Vakıfbank, ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

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