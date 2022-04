Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael Werder Bremen’in Sırp stoperi Milos Veljkovic’i istiyor

BOLOGNA PELKAS'IN PEŞİNDE

Geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Yunan yıldıza 3 yıllık teklif yaptı...

Bologna'nın Pelkas aşkı bitmiyor... Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı... Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in Yunan oyuncu için 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor...



MÜJDE! MORUTAN'A TALİP VAR!

Galatasaray'a bu sezon transfer olan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Rumen yıldız Morutan'a transfer teklifi var. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'in Morutan için Sarı-Kırmızılılar'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Sezon başında 4.2 milyon Euro'ya alınan Rumen oyuncunun transfer taksitlerinin ödemesinde de sorunlar çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı Yönetim Al Ain'e verdiği yanıtta Nisan sonunda kongreye gideceklerini ve Morutan'a gelen teklif için yeni seçilecek yönetimin karar vereceğini bildirdi. Morutan'ın ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklife ne yanıt vereceği bilinmiyor. Son sözü Galatasaray'ın yeni seçilecek başkanı ve yönetim kurulu vurecek.



BEŞİKTAŞ CAN İÇİN OPSİYONU KULANIYOR

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda Can Bozdoğan için opsiyon hakkını kullanma kararı aldı. Can Bozdoğan için 1.8 milyon Euro'luk satın olma opsiyon hakkı kullanılacak. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu son Trabzonspor derbisinde orta sahada başarılı bir futbol ortaya koymuştu.



REKORA ADIM ADIM

Trabzonspor kulübü, kulüp tarihinin en yüksek forma satış rakamı olan 190 bini bu sezon geçmekte kararlı. Sezon başından itibaren şu ana kadar satılan forma sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenilirken ligin bitimine kadar olan süreçte bu rakamın geçilmesi hedefleniyor. Kulübün tedarikçi firmadan sipariş ettiği 50 bin adet formanın parçalar halinde ulaştığı ve özellikle çubuklu forma konusundaki sıkıntının çözüldüğü belirtildi.



SAMANDIRA'DA DERBİ HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren idman son derece tempolu geçti. Sarı-Lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncunun bulunmaması da teknik heyeti fazlasıyla mutlu ediyor



EFES'İN RAKİBİ BAYERN

THY EuroLeague'in 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde bugün Bayern Münih'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.



ABRAMOVİCH YALANLAMASI

Göztepe'nin Rus milyarder Roman Abramovich tarafından satın alındığına dair iddialar dün Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından yalanlandı. Abramovich ile görüşme olmadığı açıklandı.



F.BAHÇE İLE VAKIFBANK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün Fenerbahçe Opet, Vakıfbank ile karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak karşılaşma S sport 2' ekranlarından yayınlanacak. Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükseleceği mücadelede Vakıfbank, ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN