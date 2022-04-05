Özel Haber I F.Bahçe Altay Bayındır ve Serdar Aziz ile mutlu son istiyor! Derbi öncesi kritik zirve

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile de uzun süredir temasta olan Sarı-Lacivertli yönetim, özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelişi sonrası büyük bir çıkış yakalayan 31 yaşındaki stoperi takımda tutma konusunda bir kararlılık gösteriyor.

31 yaşındaki Serdar Aziz'e 2+1 yıllık sözleşme önerilirken, deneyimli futbolcunun ise 3 yıllık yeni kontrat istediği biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ile Serdar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Galatasaray derbisi sonrası yapılacak olan görüşmelerde tarafların opsiyon konusunda da orta yolu bulması bekleniyor.

Ligde son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, takımın iki yerli ve kaliteli futbolcusu Altay Bayındır ile Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatarak iç transferde iki önemli hamleye imza atmayı hedefliyor.