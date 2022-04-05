Özel Haber I F.Bahçe Altay Bayındır ve Serdar Aziz ile mutlu son istiyor! Derbi öncesi kritik zirve

Fenerbahçe'de gözler 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynanacak olan dev derbiye çevrilirken yönetim ise bir yandan da iç transferle ilgili önemli adımlar atıyor...
Takımdaki 6 genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından Altay Bayındır ve Serdar Aziz gibi tecrübeli oyuncularla da masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi sonrası iki futbolcu ile yürütülen görüşmeleri mutlu sonla noktalamak istiyor.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Altay Bayındır ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin, Galatasaray maçının ardından yapılacak olan görüşmede 23 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat için anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ali Koç'un da büyük oranda anlaştıklarını açıkladığı Altay'ın 4 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor.