Özel Haber - Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe derbisinde bir ilkin peşinde! Yıldız oyuncu gaza bastı

Galatasaray'da zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi takımın en büyük gol umudu olarak Bafetimbi Gomis ön plana çıkıyor...
Mostafa Mohamed'in sakatlığı sebebiyle dev derbide forma giyemeyecek olması sebebiyle Sarı-Lacivertli takıma karşı forvette görev yapmasına kesin gözüyle bakılan Gomis, yaptığı özel antrenmanlarla Fenerbahçe maçına hazırlanıyor.
BELGRAD ORMANI'NDA KOŞU YAPTI
Takım antrenmanın dışında sabah Belgrad ormanlarında koşu yapan ve ardından ise özel antrenör eşliğinde salonda çalışan Gomis, Fenerbahçe maçı öncesi fizik olarak en güçlü haline ulaşmayı hedefliyor.
Fenerbahçe maçına büyük bir önem veren 36 yaşındaki Gomis, Sarı-Lacivertliler'e karşı ise bir ilki başarmak istiyor. Zorlu maça büyük bir özveriyle hazırlanan Gomis, Fenerbahçe ağlarını sarsarak Türkiye kariyerinde ilk kez derbilerde gol sevinci yaşamayı hedefliyor.