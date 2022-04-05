Özel Haber - Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe derbisinde bir ilkin peşinde! Yıldız oyuncu gaza bastı





YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Derbide gol atmayı çok istediği bilinen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçı dışında bir şeyi düşünmediği ve hem mental hem de fiziksel olarak en iyi duruma gelmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Fenerbahçe maçı öncesi ekstra idmanlar yapan Gomis'in takım antrenmanlarında da daha iyi bir seviyeye geldiği aktarılıyor.