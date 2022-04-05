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    • 05.04.2022 17:56
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    • 05.04.2022 18:24
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    Özel Haber - Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe derbisinde bir ilkin peşinde! Yıldız oyuncu gaza bastı

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde forvette takımın en büyük kozu olacak olan Bafetimbi Gomis, özel idmanlarla zorlu maça hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, derbide kariyerinde bir ilki başarmayı hedefliyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel - Gomis derbide bir ilkin peşinde!

    Galatasaray'da zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi takımın en büyük gol umudu olarak Bafetimbi Gomis ön plana çıkıyor...

    Mostafa Mohamed'in sakatlığı sebebiyle dev derbide forma giyemeyecek olması sebebiyle Sarı-Lacivertli takıma karşı forvette görev yapmasına kesin gözüyle bakılan Gomis, yaptığı özel antrenmanlarla Fenerbahçe maçına hazırlanıyor.

    BELGRAD ORMANI'NDA KOŞU YAPTI
    Takım antrenmanın dışında sabah Belgrad ormanlarında koşu yapan ve ardından ise özel antrenör eşliğinde salonda çalışan Gomis, Fenerbahçe maçı öncesi fizik olarak en güçlü haline ulaşmayı hedefliyor.



    Fenerbahçe maçına büyük bir önem veren 36 yaşındaki Gomis, Sarı-Lacivertliler'e karşı ise bir ilki başarmak istiyor. Zorlu maça büyük bir özveriyle hazırlanan Gomis, Fenerbahçe ağlarını sarsarak Türkiye kariyerinde ilk kez derbilerde gol sevinci yaşamayı hedefliyor.



        Daha önce 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını giyen ve o sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbilerde gol atamayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı ile bu durumu tersine çevirmek istiyor.



        YOĞUN ÇABA HARCIYOR
        Derbide gol atmayı çok istediği bilinen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçı dışında bir şeyi düşünmediği ve hem mental hem de fiziksel olarak en iyi duruma gelmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

        Fenerbahçe maçı öncesi ekstra idmanlar yapan Gomis'in takım antrenmanlarında da daha iyi bir seviyeye geldiği aktarılıyor.



        Galatasaray'daki ilk sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon ise ara transfer döneminde geri döndüğü Sarı-Kırmızılı ekipte 5 kez ağları sarstı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynadığı maçta takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.
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