Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayları kimler? TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yönetmeliğe göre başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekâlet ediyor.

Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa sonrası TFF'de başkanlık seçiminin 16 Haziran Perşembe günü yapılacağı bildirildi.