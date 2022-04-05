Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayları kimler? TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Öte yandan Özdemir'in istifası sonrası TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık edeceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa sonrası TFF'de başkanlık seçiminin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. Peki, TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? TFF Başkan adayları kimler? İşte merak edilenler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası daha fazla göreve devam edemeyeceğini belirterek istifa etti.
2019 yılında yapılan seçimle göreve gelen Nihat Özdemir'in görev süresi normal şartlarda gelecek yıl bitiyordu.
Ancak bu kararın ardından Haziran 2023'te yapılması planlanan başkanlık seçimi, erken gerçekleşecek.
Öte yandan Özdemir'in istifası sonrası TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık edeceği bildirildi.
Peki TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2022 TFF seçimlerinde başkan adayları kimler? İşte TFF başkan adayları...