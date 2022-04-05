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    • Spor
    • 05.04.2022 19:35
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    • 05.04.2022 19:43
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    Göztepe'den 'Roman Abramovich' iddialarına ilişkin net açıklama: "Böyle bir şey yok"

    Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de yasaklılar listesinde yer alan Roman Abramovich'in Süper Lig takımlarından Göztepe'yi aldığı iddia edilmişti. Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya iddialara ilişkin açıklama yaptı. Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok" dedi.

    Abramovich Göztepe’yi aldı iddiasına net yanıt!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

    Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.



    ROMAN ABRAMOVİCH İDDİASI
    Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de yasaklılar listesinde yer alan Roman Abramovich'in Süper Lig takımlarından Göztepe'yi aldığı iddia edildi.

    İngiltere hükümeti, Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle Roman Abramovich'in Chelsea'deki görevlerini askıya aldı. Abramovich de Türkiye'de kulüp aramaya başladı.



    Geçtiğimiz günlerde kulüp hisselerinin çoğuna sahip olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübü satışa çıkarmıştı.

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