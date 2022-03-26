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    • Spor
    • 26.03.2022 21:27
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    • 26.03.2022 21:45
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    Son dakika: TFF Tahkim Kurulu MHK'nın 13 hakem kararını bozdu!

    Son dakika haberleri... TFF Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunun, Süper Lig'de maç yönetemeyeceği açıklanan hakemlerle ilgili kararını bozdu. Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.

    MHK’nın 13 hakem kararı bozuldu!

    Son dakika haberleri... TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi.

    Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.

    Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.
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    Haberler Spor Son dakika: TFF Tahkim Kurulu MHK'nın 13 hakem kararını bozdu!
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