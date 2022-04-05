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    • Spor
    • 05.04.2022 21:28
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    • 05.04.2022 21:44
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    CAS duyurdu: Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti

    Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti. CAS'tan yapılan açıklamada Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

    Rusya itirazını geri çekti

    Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

    CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi.

    Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek.

    Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

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