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    • Spor
    • 05.04.2022 12:30
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    • 05.04.2022 12:48
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    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi işler tersine döndü! Sol bek için formaya 3 aday: Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai

    Bu sezonun büyük bir önemli sol bek mevkisinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ise işler tersine döndü. Filip Novak'ın sakatlığı sonrası form tutması, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin takıma geri dönmesi sonrası İsmail Kartal'ın sol bekte bu 3 isimden biri arasında tercih yapmakta tatlı bir sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’de bir forma için 3 aday

    Fenerbahçe'de sezon genelinde yaşayanan sol bek krizi Galatasaray derbisi öncesi ise sol bek bolluğuna dönüştü... Takımın orijinal tek sol beki olan Filip Novak son iki maçta formasına kavuşurken, Çekyalı futbolcunun sakatlığında savunmanın solunda forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai de sakatlıklarını atlattı ve Kayseri maçında sahadaki yerlerini aldı.

    Fenerbahçe'de Novak ile birlikte Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin de Galatasaray derbisinde sol bekteki forma rekabetine dahil olduğu belirtiliyor. Göreve geldikten sonra sol bek konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan teknik direktör İsmail Kartal'ı ise bu kez tatlı bir sıkıntı bekliyor.



    Ferdi'nin sol kanatta Diego Rossi'nin yakaladığı form, Attila Szalai'nin ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Kim-Min Jae arasındaki uyum sebebiyle Galatasaray derbisinde orijinal mevkilerinde ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Ferdi ve Szalai'yi Novak ile birlikte sol bek alternatifleri arasında gördüğü ifade ediliyor.

        İsmail Kartal'ın Galatasaray maçında sol bekte oynatmayı düşündüğü ismin ise son iki maçta ilk 11'de yer alan Filip Novak olduğu belirtiliyor. Sakatlıklarını yeni atlatan Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin ise derbi maça kulübede başlaması bekleniyor.

        Fenerbahçe'nin 24 Şubat'ta Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamış ve Kayserispor karşısında oyuna sonradan dahil olmuştu.

        Sarı-Lacivertliler'in milli ara öncesi oynadığı Konyaspor maçında sakatlanan Attila Szalai ise beklenenden çok daha erken bir sürede takıma geri dönmüş ve Kayserispor maçının son bölümünde forma giymişti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi işler tersine döndü! Sol bek için formaya 3 aday: Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai
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