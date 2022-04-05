Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi işler tersine döndü! Sol bek için formaya 3 aday: Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai

Fenerbahçe'de sezon genelinde yaşayanan sol bek krizi Galatasaray derbisi öncesi ise sol bek bolluğuna dönüştü... Takımın orijinal tek sol beki olan Filip Novak son iki maçta formasına kavuşurken, Çekyalı futbolcunun sakatlığında savunmanın solunda forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai de sakatlıklarını atlattı ve Kayseri maçında sahadaki yerlerini aldı.
Fenerbahçe'de Novak ile birlikte Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin de Galatasaray derbisinde sol bekteki forma rekabetine dahil olduğu belirtiliyor. Göreve geldikten sonra sol bek konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan teknik direktör İsmail Kartal'ı ise bu kez tatlı bir sıkıntı bekliyor.
Ferdi'nin sol kanatta Diego Rossi'nin yakaladığı form, Attila Szalai'nin ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Kim-Min Jae arasındaki uyum sebebiyle Galatasaray derbisinde orijinal mevkilerinde ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Ferdi ve Szalai'yi Novak ile birlikte sol bek alternatifleri arasında gördüğü ifade ediliyor.