Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi işler tersine döndü! Sol bek için formaya 3 aday: Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai

Fenerbahçe'de Novak ile birlikte Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'nin de Galatasaray derbisinde sol bekteki forma rekabetine dahil olduğu belirtiliyor. Göreve geldikten sonra sol bek konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan teknik direktör İsmail Kartal'ı ise bu kez tatlı bir sıkıntı bekliyor.