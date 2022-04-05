UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden Manchester City sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.
Guardiola'nın öğrencileri ilk maçta avantajlı skor elde etmek isterken, Simeone'nin öğrencileri ise ikinci bir Manchester takımını elemenin peşinde.
Manchester City - Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Manchester City: Ederson, Stones, Ake, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling
Atletico Madrid: Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Llorente, Koke, Felix, Griezmann
MANCHESTER CITY'NİN ÇEYREK FİNALE GELİŞ SÜRECİ
Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.
ATLTICO MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU
Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.