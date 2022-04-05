



MANCHESTER CITY'NİN ÇEYREK FİNALE GELİŞ SÜRECİ

Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.

ATLTICO MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU

Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

