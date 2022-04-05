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    • Spor
    • 05.04.2022 22:19
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    • 05.04.2022 22:21
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    Manchester City - Atletico Madrid | CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı... Turnuvanın favorilerinden Manchester City sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Guardiola'nın öğrencileri ilk maçta avantajlı skor elde etmek isterken, Simeone'nin öğrencileri ise ikinci bir Manchester takımını elemenin peşinde. Manchester City - Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Manchester City - Atletico Madrid | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden Manchester City sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.

    Guardiola'nın öğrencileri ilk maçta avantajlı skor elde etmek isterken, Simeone'nin öğrencileri ise ikinci bir Manchester takımını elemenin peşinde.

    Manchester City - Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



    İLK 11'LER

    Manchester City: Ederson, Stones, Ake, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling

    Atletico Madrid: Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Llorente, Koke, Felix, Griezmann



    MANCHESTER CITY'NİN ÇEYREK FİNALE GELİŞ SÜRECİ
    Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.

    ATLTICO MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU
    Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

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