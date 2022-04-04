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    Valerien Ismael Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu!

    Bazı sorunlar yaşadık. Zaman zaman kolay top kaybettik. Yeterli kalitemiz var, bu sorunları aşacağız... Önümüzdeki haftalarda işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analizler yapacağız. Takım olarak çok daha iyi olacağız.

    Daha iyi bir Beşiktaş yolda

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, 1-1 sona eren Trabzonspor derbisinin ardından konuştu. Fransız teknikz adam, "Takımımın oyununu görmek istedim. Kalitemiz var. Mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim. İşte ozaman fark yaratacağız" diye konuştu.



    BASKILAR VE KOŞULAR OTURACAK!
    Valerien İsmael şöyle devam etti: Bugün bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top baybettik. Yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız.



    İŞİMİZ DAHA KOLAY OLACAK
    Önümüzdeki haftalarda işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analizler yapacağız. Oyuncularım milli takımlarından yeni dönmüştü. Daha iyi olacağız. Kimse merak etmesin.



        ENERJİMİ GÖSTERMELİYİM...
        Oyuncularımdan enerji istiyorum. Bu yüzden saha kenarında ben de öyle olmalıyım. Ben buraya kazanmaya geldim. Bu duyguyu oyuncularıma vermeliyiz diye düşünüyorum.



        ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK!
        Beşiktaş'ın golünü atan Rosier, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Yeni sistem oturdukça daha iyi olacağız" dedi... Beşiktaş'ın golünü atan Rosear karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Fransbız oyuncu, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Yeni mantaltemiz ve sistemimiz bugün sahada vardı. Tbaii bunu geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu değişimden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz" diye konuştu.



        İŞTE MAÇIN KRİTİK ANLARI
        Dün gece oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisne 3 pozisyon damgasını vurdu. Maçın ilk yarısında Batshuayi, Puchacz ile girdiği mücadelede penaltı beklerken, Bordo-Mavili oyuncular da bu pozisyonun öncesinde Batshuayi'nin Denswil'e faul yaptığını iddia ettiler. Maçın hakemi ise oyunu devam ettirdi. 2. yarıda da Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Abdülkadir Ömür'ün Ghezzal'e yaptığı hareketi hakem Zorbay Küçük penaltı olarak değerlendirdi. Beşiktaş'ın 80'de 10 kişi kaldığı pozisyonda ise Cyle Larin'in Manolis Siopis'e tokat attığı net bir şekilde görüldü.



            JOSEF: GALİBİYETİ HAK EDEN BİZDİK
            Beşiktaş'ın Brezilyalı dinamosu Josef maçın ardından konuştu. Josef, "Çok fırsat yakaladık, 1 puanı aldık. Ama galibiyeti kaçıran taraf bizdik" dedi. Josef, "Sistem değişti ama değişen en büyük şey takmın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz zaman lazım. Herkes emin olsun. Bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız" ifadesini kullandı.



            MİCHY BATSHUAYİ BUZ KOVASINI TEKMELEDİ
            Fırsatları kaçıran ve penaltıyı da direğe nişanlayan Batshuayi, akabinde Valerien İsmael tarafından oyundan alındı. Batshuayi sinirini saha kenarındaki buz kovasını tekmeleyerek çıkarmaya çalıştı.ularım milli takımlarından yeni dönmüştü. Daha iyi olacağız. Kimse merak etmesin.

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            Ek göstergeye 3’lü senaryo
            Haberler Spor Valerien Ismael Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu!
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