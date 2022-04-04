Valerien Ismael Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, 1-1 sona eren Trabzonspor derbisinin ardından konuştu. Fransız teknikz adam, "Takımımın oyununu görmek istedim. Kalitemiz var. Mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim. İşte ozaman fark yaratacağız" diye konuştu.
BASKILAR VE KOŞULAR OTURACAK!
Valerien İsmael şöyle devam etti: Bugün bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top baybettik. Yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız.
İŞİMİZ DAHA KOLAY OLACAK
Önümüzdeki haftalarda işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analizler yapacağız. Oyuncularım milli takımlarından yeni dönmüştü. Daha iyi olacağız. Kimse merak etmesin.