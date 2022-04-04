Valerien Ismael Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu!





ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK!

Beşiktaş'ın golünü atan Rosier, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Yeni sistem oturdukça daha iyi olacağız" dedi... Beşiktaş'ın golünü atan Rosear karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Fransbız oyuncu, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Yeni mantaltemiz ve sistemimiz bugün sahada vardı. Tbaii bunu geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu değişimden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz" diye konuştu.