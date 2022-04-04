Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı (vekaleten) Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir karar alarak istifa etti. Özdemir'in yerine vekaleten başkan vekili Servet Yardımcı'nın bakacağı açıklandı.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.
Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SERVET YARDIMCI KİMDİR?
Servet Yardımcı (26 Aralık 1957) Türk armatör ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi.
26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu.