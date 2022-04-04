Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı (vekaleten) Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.