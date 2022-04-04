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    • Spor
    • 04.04.2022 15:28
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    • 04.04.2022 15:34
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    Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı (vekaleten) Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararı aldı. Federasyonun resmi çıklamasına göre, Haziran ayına kadar vekaleten Servet Yardımcı'nın başkanlık görevini yürüteceği ifade edildi. Peki, Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı (vekaleten) Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor? .

    takvim.com.tr
    Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı vekaleten Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir karar alarak istifa etti. Özdemir'in yerine vekaleten başkan vekili Servet Yardımcı'nın bakacağı açıklandı.

    TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA!

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

    Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    SERVET YARDIMCI KİMDİR?

    Servet Yardımcı (26 Aralık 1957) Türk armatör ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi.

    26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu.

        Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

        2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

        Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

        Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.
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        Haberler Spor Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TFF Başkanı (vekaleten) Servet Yardımcı hangi takımı tutuyor?
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