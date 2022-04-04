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    Trabzon ile Beşiktaş puanları paylaştı! Fırtına zafere bir adım daha yaklaştı

    90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan derbide Trabzon 57'de Cornelius'un golü ile 1-0'ı yakaladı... 69'da Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. 71'de Rosier beraberliği sağladı. 80'de Larin kırmızı kartla atıldı.

    Hedefe 1-1 ilerliyor

    Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı... 18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün müthiş pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny ayağı kayınca yüzde 100'lük golü kaçırdı. 41'te Ghezzal'ın kullandığı frikikte, Vida'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



    UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
    45'te Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek mutlak golü önledi. Derbide ilk yarı golsüz sona erdi.



    CORNELİUS'TAN MÜTHİŞ GOL
    57'de Cornelius ceza sahasının dışına çıkan Ersin'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0. 67'de Ghezzal ceza sahası içinde A.Ömür tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi.



        DORUKHAN DİREĞİ GEÇEMEDİ
        Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. 71'de Ghezzal'ın pasında Rosier çaprazdan beraberlik golünü attı: 1-1... 90+3'te Dorukhan'ın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.



        LİDER TRABZONSPOR'DAN İSTANBUL'A GEÇİT YOK
        İstanbul takımlarıyla oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (8 galibiyet 5 beraberlik), lig tarihindeki en uzun serisini egale etti (Mart 2019-Temmuz 2020).

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