Trabzon ile Beşiktaş puanları paylaştı! Fırtına zafere bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı... 18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün müthiş pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny ayağı kayınca yüzde 100'lük golü kaçırdı. 41'te Ghezzal'ın kullandığı frikikte, Vida'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.