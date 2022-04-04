Trabzon ile Beşiktaş puanları paylaştı! Fırtına zafere bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı... 18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün müthiş pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny ayağı kayınca yüzde 100'lük golü kaçırdı. 41'te Ghezzal'ın kullandığı frikikte, Vida'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
45'te Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek mutlak golü önledi. Derbide ilk yarı golsüz sona erdi.
CORNELİUS'TAN MÜTHİŞ GOL
57'de Cornelius ceza sahasının dışına çıkan Ersin'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0. 67'de Ghezzal ceza sahası içinde A.Ömür tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi.