Torrent'ten Fenerbahçe maçında Barcelona taktiği! Orta alan Taylan Antalyalı - Berkan Kutlu ikilisine emanet

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da gözler dev maça çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent ise derbinin taktiğini büyük oranda belirledi.
Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçim kararı alan Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fatih Karagümrük maçında alınan 2-0'lık galibiyet camiadaki negatif havanın kırılmasını sağlarken, artık gözler tamamen bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Avrupa'dan ve Türkiye Kupaası'ndan elenen ve ligde de iddiası bulunmayan Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak olan dev maç kalan bölümde sezonun en önemli mücadelesi olarak görülürken, Sarı-Kırmızılılar bunun bilinci ile derbiye büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.