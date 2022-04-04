Torrent'ten Fenerbahçe maçında Barcelona taktiği! Orta alan Taylan Antalyalı - Berkan Kutlu ikilisine emanet

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın görevi devretmesiyle teknik direktörlük koltuğunda kalması beklenmeyen Domenec Torrent'in de Fenerbahçe derbisini çok önemsediği ve Sarı-Lacivertliler'e karşı takımını sahaya süreceği oyun formasyonunu büyük oranda belirlediği öğrenildi.

Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçlarında takım halinde savunma yapan ve hızlı hücumlarla rakibini tehdit eden bir taktik anlayışı ile sahada yer alan Galatasaray'ın Kadıköy'de de buna benzer bir oyun stili ile mücadele etmesi bekleniyor.