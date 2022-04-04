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    • 04.04.2022 13:27
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    • 04.04.2022 13:30
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    Torrent'ten Fenerbahçe maçında Barcelona taktiği! Orta alan Taylan Antalyalı - Berkan Kutlu ikilisine emanet

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Torrent'in Kadıköy'de Barcelona maçı taktiğini uygulamayı planladığı ve orta alanda Taylan Antalyalı - Berkan Kutlu ikilisine görev vereceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel | Derbide Barça taktiği! Orta alan o isimlere emanet

    Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da gözler dev maça çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent ise derbinin taktiğini büyük oranda belirledi.

    Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçim kararı alan Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fatih Karagümrük maçında alınan 2-0'lık galibiyet camiadaki negatif havanın kırılmasını sağlarken, artık gözler tamamen bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrildi.

    Avrupa'dan ve Türkiye Kupaası'ndan elenen ve ligde de iddiası bulunmayan Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak olan dev maç kalan bölümde sezonun en önemli mücadelesi olarak görülürken, Sarı-Kırmızılılar bunun bilinci ile derbiye büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

        Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın görevi devretmesiyle teknik direktörlük koltuğunda kalması beklenmeyen Domenec Torrent'in de Fenerbahçe derbisini çok önemsediği ve Sarı-Lacivertliler'e karşı takımını sahaya süreceği oyun formasyonunu büyük oranda belirlediği öğrenildi.

        Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçlarında takım halinde savunma yapan ve hızlı hücumlarla rakibini tehdit eden bir taktik anlayışı ile sahada yer alan Galatasaray'ın Kadıköy'de de buna benzer bir oyun stili ile mücadele etmesi bekleniyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçlarda formda olan Fenerbahçe'ye karşı önce rakibin hızını kesmeyi ardından ise kontra ataklarla Sarı-Lacivertliler'in kalesini tehdit etmeyi planladığı belirtiliyor.

        Barcelona ile özellikle deplasmanda oynanan maçta takım halinde çok iyi savunma yapan ve rakibin hataları sonrası hızlı hücumlarla gol arayan Galatasaray, iyi bir performans ortaya koymuş ve İspanya'dan gol yemeden dönülmüştü.

        Fenerbahçe karşısında da önceliğini takım savunmasına vermeyi planlayan Torrent'in futbolcularından rakibi hataya zorlamalarını ve kaptıkları toplarla sonuca gitmelerini talep edecek.

        Torrent'in Kadıköy'deki bu oyun planında Barcelona maçlarında olduğu gibi orta alan ikilisi Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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