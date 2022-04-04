Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler onlarda olacak! Dünya devleri Kim Min Jae, Zajc ve Crespo'nun peşinde

3 yıldız için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri harekete geçti. Yıldız oyuncular için ünlü scoutlar derbiye akın edecek. Tottenham, Napoli ve Lazio'nun scoutları 3 yıldızı mercek altına alacak.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın alınması için ısrarcı olduğu Miguel Crespo son haftalarda bambaşka bir seviyeye çıktı. Kayserispor ile oynanan maçta istatistikleri yine zirve yaptı.