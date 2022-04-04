Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler onlarda olacak! Dünya devleri Kim Min Jae, Zajc ve Crespo'nun peşinde

Fenerbahçe'de son haftaların formda isimleri ortaya koydukları performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae, Crespo ve Zajc, Galatasaray ile 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak derbide yakından takip edilecek.
3 yıldız için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri harekete geçti. Yıldız oyuncular için ünlü scoutlar derbiye akın edecek. Tottenham, Napoli ve Lazio'nun scoutları 3 yıldızı mercek altına alacak.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın alınması için ısrarcı olduğu Miguel Crespo son haftalarda bambaşka bir seviyeye çıktı. Kayserispor ile oynanan maçta istatistikleri yine zirve yaptı.
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 11 ikili mücadele kazanırken, 8 top çalma, 4 pas arasıyla top kazanma, 15 başarılı defansif aksiyon ve yüzde 85 pas başarısı istatistikleri yakaladı.
Oynadığı son maçlarda fiziksel gücüyle dikkatleri çekiyor. Miguel Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı.