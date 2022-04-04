Özel Haber I İlk sınavda sınıfı geçti! Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael derbide tam not aldı

Siyah-Beyazlılar zorlu 90 dakika boyunca 15 şut çekerken bu rakam Trabzonspor adına 8'di… Gol beklentisi oranına baktığımızda ise ligin tartışmasız en iyi hücum hattına sahip olan takımı Trabzonspor 0.78'de kalırken Beşiktaş 2.12 ile mücadele etti.

Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Beşiktaş 28'e 14 üstün olan taraftı… Siyah-Beyazlı futbolcularla sadece 8 gün idman yapan Ismael'in ilk sınavında ortaya koyduğu performans taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.