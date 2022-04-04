Özel Haber I İlk sınavda sınıfı geçti! Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael derbide tam not aldı

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor karşısında, üstelik deplasmanda ortaya konan futbol, Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından alkışlandı. Valerien Ismael ilk sınavında sınıfı geçti.
Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ına göre fiziksel anlamda daha diri, daha çok pozisyona giren, daha çok savaşan bir Beşiktaş'ın sahada olması taraftarları gelecek adına umutlandırdı.
Beşiktaş, Valerien İsmael yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor deplasmanında futbol adına yapılması gereken tüm doğruları gerçekleştirdi. Bu durum istatistiklere de yansıdı.