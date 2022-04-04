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    • 04.04.2022 11:53
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    • 04.04.2022 12:03
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    Özel Haber I İlk sınavda sınıfı geçti! Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael derbide tam not aldı

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine göreve getirilen Fransız teknik adam ilk sınavında oynattığı futbolla camianın takdirini kazandı. Siyah-Beyazlı futbolcularla sadece 8 gün idman yapan Ismael’in Trabzonspor derbisinde ortaya koyduğu performans taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I İlk sınavda sınıfı geçti!

    Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor karşısında, üstelik deplasmanda ortaya konan futbol, Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından alkışlandı. Valerien Ismael ilk sınavında sınıfı geçti.

    Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ına göre fiziksel anlamda daha diri, daha çok pozisyona giren, daha çok savaşan bir Beşiktaş'ın sahada olması taraftarları gelecek adına umutlandırdı.

    Beşiktaş, Valerien İsmael yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor deplasmanında futbol adına yapılması gereken tüm doğruları gerçekleştirdi. Bu durum istatistiklere de yansıdı.

        Siyah-Beyazlılar zorlu 90 dakika boyunca 15 şut çekerken bu rakam Trabzonspor adına 8'di… Gol beklentisi oranına baktığımızda ise ligin tartışmasız en iyi hücum hattına sahip olan takımı Trabzonspor 0.78'de kalırken Beşiktaş 2.12 ile mücadele etti.

        Rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Beşiktaş 28'e 14 üstün olan taraftı… Siyah-Beyazlı futbolcularla sadece 8 gün idman yapan Ismael'in ilk sınavında ortaya koyduğu performans taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.
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        Haberler Spor Özel Haber I İlk sınavda sınıfı geçti! Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael derbide tam not aldı
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