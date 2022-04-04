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    • Spor
    • 04.04.2022 11:34
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    • 04.04.2022 11:34
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    Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Louis Van Gaal kansere yakalandı

    Son dakika haberine göre dünya futbolunun önde gelen isimlerinden olan Hollanda Milli Takımı'nın hocası Louis Van Gaal kansere yakalandığını açıkladı. Prostat kanserinin agresif bir tipine yakalandığını söyleyen Van Gaal, 25 kez tedavi gördüğünü belirtti.

    Dünya futbolu şokta! Ünlü teknik adam kanser

    Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan 70 yaşındaki teknik adam, prostat kanserinin agresif bir tipine yakalandığını duyururken 25 kez tedavi gördüğünü belirtti ve "Milli takım teknik direktörü olduğum süre boyunca şimdiye kadar oyuncuların fark etmemesi için geceleri hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim." sözlerini dile getirdi.

    "OYUNCULARIMA SÖYLEMEK İSTEMEDİM"
    Oyuncularına hastalığını söylemek istemediğini de belirten Louis Van Gaal, "Oyuncularıma söylemek istemedim çünkü performanslarını etkileyebilirdi. Disiplinim ve iradem çok yüksek. İşimi yapabilirim çünkü, bu işi seviyorum. Bu ekiple çalışmayı seviyorum." dedi.

    Kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerini çalıştıran Louis Van Gaal'in yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

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    Haberler Spor Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Louis Van Gaal kansere yakalandı
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