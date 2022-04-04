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    • Spor
    • 04.04.2022 21:04
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    • 04.04.2022 21:04
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    Hatayspor-Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Hatayspor-Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Sackey, Mehdi, Benzia, Saba, Ayoub, Diouf

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Akintola, Bjarnason, Vargas, Balotelli

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