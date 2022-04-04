Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.





BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko, Tetteh



