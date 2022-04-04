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    • Spor
    • 04.04.2022 20:59
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    • 04.04.2022 21:00
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    Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

    Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

    BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko, Tetteh

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