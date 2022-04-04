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    Fenerbahçe Galatasaray derbisi için topyekün seferberlik ilan etti!

    Fener yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi 'Hoca' lafını ağzına almayacak. Bu şekilde İsmail Kartal motivasyon eksikliği yaşamayacak Takıma moral ziyareti yapılacak. Taraftarlara Samandıra'nın kapıları açılacak. Derbi galibiyeti için prim de gündeme alınacak...

    Topyekün seferberlik
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    Kayseri deplasmanından 4-0 gibi farklı bir skorlara dönerek Süper Lig ikinciliği için iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de, moraller zirve yaparken, Sarı-Lacivertli yönetimden Galatasaray derbisi öncesinde önemli karar geldi. Galatasaray derbisinde galibiyeti çok isteyen Fener yönetimi adeta topyekün seferberlik ilan etti. Sarı-Lacivertli kurmaylar öncelikle performansından fazlasıyla memnun kaldığı İsmail Kartal'ın motivasyonun azaltmamak için büyük çaba sarfedecek. Galatasaray derbisine kadar Fener yönetimi yeni teknik direktörün ismi ile alakalı hiçbir açıklama yapmayacak, imada da bulunmayacak. Yönetim futbolcuların da moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için idmanları ziyaret edecek. Ayrıca taraftarların takımı antrenmanlarda ziyaret etmesi sağlanacak. Bu şekilde futbolcuların derbi öncesi taraftarlarla bütünleşmesi de sağlanacak. Bu arada Başkan Ali Koç ve yönetimin, Galatasaray derbisi için prim açıklamayı planladığı da gelen haberler arasında.



    FENERBAHÇE ARA VERMEDEN BAŞLADI
    Kayseri'den 4-0'lık harika bir galibiyetle dönen Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Futbolcuların son derece moralli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray derbisi için topyekün seferberlik ilan etti!
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