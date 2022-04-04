Son dakika Galatasaray haberleri.... Galatasaraylı taraftarlara kötü haber! Kerem Aktürkoğlu'nda kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

FEGHOULI VE MOHAMED'İN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Milli takımlardan sakat dönen Feghouli ve Mohamed'in de tedavilerine başlandığı belirtilirken "Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi." ifadelerine yer verildi.