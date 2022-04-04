Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal 60 kiloda Murat Fırat ise 67 kiloda altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan'ı 5-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kerem böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Murat Fırat ise grekoromen stil 67 kiloda Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.
KONYA'DAN FARKLI TARİFE SÜPER
Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. 6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti. 1-0. 28. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önündeki Cikalleshi'ye çevirdi. Cikalleshi'nin şık dokunuşunda kaleci Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı. 2-0. 71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bytyqi ceza sahasına girdi ve sert şutuyla ağları havalandırdı. 3-0.
ALANYA RİZE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Çaylkur Rizespor bu yenilgiyle kümede kalma yolunda işini daha da zorlaştırdı. Alanya'nın gollerini 9'da Emre Akbaba, 60'da Efecan (pen) attı. Rize'nin golünü 66'da Cisse attı.