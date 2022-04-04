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    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal 60 kiloda Murat Fırat ise 67 kiloda altın madalya kazandı

    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda, Murat Fırat ise 67 kiloda altın madalya kazandı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Minderin altın adamları

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan'ı 5-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kerem böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Murat Fırat ise grekoromen stil 67 kiloda Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin şampiyonadaki altın madalya sayısı 7'ye ulaştı.



    KONYA'DAN FARKLI TARİFE SÜPER
    Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. 6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti. 1-0. 28. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önündeki Cikalleshi'ye çevirdi. Cikalleshi'nin şık dokunuşunda kaleci Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı. 2-0. 71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bytyqi ceza sahasına girdi ve sert şutuyla ağları havalandırdı. 3-0.



    ALANYA RİZE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI
    Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Çaylkur Rizespor bu yenilgiyle kümede kalma yolunda işini daha da zorlaştırdı. Alanya'nın gollerini 9'da Emre Akbaba, 60'da Efecan (pen) attı. Rize'nin golünü 66'da Cisse attı.



        SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ OYNANACAK
        Süper Lig'in 31. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile tamamlanacak. Saat 20.30'da Medipol Başakşehir, ligin son sırasında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Aynı saatte Atakaş Hatayspor, sahasında ligin flaş takımlarından Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.



        KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor, 1877 Alemdag Spor'u 5-0 yendi ve puanını 41'e yükselterek bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda konuşan kulüp başkanı Rafet Orhan, "Allah nasip ederse 3. Lig'e çıkacağız. Hedefimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.



        FENERBAHÇE BEKO BAYERN'İ AĞIRLIYOR
        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında bugün Bayern Münih'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti. Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.



            GALATASARAY, PINAR KARŞIYAKA'YI DEVİRDİ
            ING Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Pınar Karşıyaka'yı 84-78 mağlup etti. Play-off yolunda kritik bir virajı geçti. Galatasaray'da Melo Trimble 26 sayı, Karşıyaka'da Bonzie Colson 29 sayı ile oynadı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Semt77 Yalova: 92-90, Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes: 83-102.



            KEREM'İN ACI GÜNÜ!
            G.Saray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu dün babaannesinin cenazesine katıldı. Genç yıldız oldukça üzüntülüydü... Karagümrük ile oynanan maç sonrası babaannesinin ölüm haberini alan Kerem Aktürkoğlu dün cenazedeydi. Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90)'nun tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Milli oyuncunun bir hayli üzgün olduğu gözlendi.



            DENİZLİ'DEN 5 KARDEŞ!
            TFF 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekip Denizlispor üst üste 3. galibiyetini elde etti... Denizlispor'un gollerini Mayi (2), Mustafa (2) ve Ömer kaydetti. Ligde kalma yarışındaki iki takımın mücadelesinin ardından Kocaelispor 33 puanda kaldı ve son haftalarda işini zora soktu. Denizlispor ise 33 puana ulaşarak ilerleyen haftalar için umutlarını artırdı.



                VE PENDİKSPOR 1. LİG'DE
                Pendikspor önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

                8 NİSAN SON TARİH!
                G.Saray'da 30 Nisan'daki seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

                MİHA ZAJC İLE YENİ SÖZLEŞME KAPIDA
                Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc'ın sözleşmesini 2023 haziranında bitiyor olmasına rağmen hareket geçti. Yönetim Zajc'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

                KASIMPAŞA TUTULMUYOR
                Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Kasımpaşa'nın gollerini 41'de Muleka, 90+7'de penaltıdan Hadergjonaj (pen) attı. Her iki takım da maçı 10'ar kişi tamamladı.

                CSKA 1 PUANI YUSUF YAZICI İLE KURTARDI
                CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-2 berabere kaldı. Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandırmayı başaran Yusuf Yazıcı, gol sayısını ise toplamda 7'ye yükseltti.

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                Haberler Spor Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal 60 kiloda Murat Fırat ise 67 kiloda altın madalya kazandı
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