Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal 60 kiloda Murat Fırat ise 67 kiloda altın madalya kazandı





VE PENDİKSPOR 1. LİG'DE

Pendikspor önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.



8 NİSAN SON TARİH!

G.Saray'da 30 Nisan'daki seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.



MİHA ZAJC İLE YENİ SÖZLEŞME KAPIDA

Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc'ın sözleşmesini 2023 haziranında bitiyor olmasına rağmen hareket geçti. Yönetim Zajc'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor.



KASIMPAŞA TUTULMUYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Kasımpaşa'nın gollerini 41'de Muleka, 90+7'de penaltıdan Hadergjonaj (pen) attı. Her iki takım da maçı 10'ar kişi tamamladı.



CSKA 1 PUANI YUSUF YAZICI İLE KURTARDI

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-2 berabere kaldı. Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandırmayı başaran Yusuf Yazıcı, gol sayısını ise toplamda 7'ye yükseltti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN