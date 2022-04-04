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    Abdullah Avcı Beşiktaş derbisi sonrası net konuştu

    "Şampiyonluğun sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan sonrası şampiyonlukla çifte bayram yaşayacağız. Bayrakları hazırlasınlar. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz "

    Çifte bayram olacak

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı. Puan kaybının kendilerini etkilemediğini söyleyen Avcı, şampiyonluğun resmileşmesini beklediklerini belirtti ve şunları kaydetti: Taraftarların bana karşı teveccühü beni çok gururlandırdı...



    ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
    Beraberlik bizi etkilemiyor. Biz zaten şampiyon oluyoruz. Sanırım Ramazan'dan sonra şampiyonuz. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak"



    TÜRKİYE KUPASI'NI DA İSTİYORUZ
    "Sadece lig değil Türkiye Kupası'nı da istiyoruz. Çifte kupa ile sezonu taçlandırmak istiyoruz. Koreografide fotoğrafı olan iki hocamızın yaşadığı şampiyonluğu ben de yaşayacağım"



        MAÇA YAKIŞIR BİR MÜCADELE
        Abdullah Avcı, dün oynanan futbolla ilgili ise, "İki takıma yakışır bir mücadele oldu. Rakibimiz hoca değişikliğine gittiği için onları tam analiz edemedik. Keyifli bir maç oldu" dedi.



        TRABZONSPOR'DA 3 İSİM CEZALI
        Beşiktaş karşısında ikinci yarıda sarı kart gören Trabzonsporlu Djaniny, Siopis ve Bakasetas cezalı duruma düştü. Üç futbolcu haftaya Gaziantep karşısında forma giyemeycek.



        AKYAZI'DA KOREOGRAFİ ŞOV
        Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi görsel şov vardı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide Bordo-Mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve Trabzonspor'da daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi. Koreografide ayrıca Trabzonspor'un daha önce kazandığı kupalar da yansıtıldı.



            İLK İSABETLİ ŞUTTA GOLÜ BULDULAR
            Trabzonspor ilk yarısında hücumda çok etkili olamadığı Beşiktaş maçında ilk isabetli şutunu 57'de Cornelius ile attı. Danimarkalı futbolcunun bu şutunda Bordo- Mavililer golü de buldu. Trabzonspor maç genelinde ise 5 isabetli şut attı.



            FIRTINA DERBİLERDE YENİLGİYİ UNUTTU
            Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 6 derbi maçtada yenilgi yüzü görmedi. İstanbul'un 3 büyüğüne karşı 12 puan topladı. Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon derbi maçlardaki yenilmezlik serisini devam ettirdi. İstanbul'un üç büyük kulübüne karşı çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 galibiyet alan Bordo-Mavililer bu karşılaşmalarda 12 puan topladı. Derbilerde performansı ile fark yaratmayı başardı.



            STOPERDE FORMA HÜSEYİN'İN
            Fırtına'nın genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Beşiktaş karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Stoperde Denswil ile birlikte Hüseyin Türkmen görev yaptı.



                MAREK HAMSİK GERİ DÖNDÜ!
                Trabzon'da uzun süreli sakatlığını atlatan Marek Hamsik, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu 85'te Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu. Slovak orta saha oyuncusu son bölümde takımına önemli katkı koydu. Dönüşü ise sevinçle karşılandı.

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