Abdullah Avcı Beşiktaş derbisi sonrası net konuştu





AKYAZI'DA KOREOGRAFİ ŞOV

Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi görsel şov vardı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide Bordo-Mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve Trabzonspor'da daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi. Koreografide ayrıca Trabzonspor'un daha önce kazandığı kupalar da yansıtıldı.