Abdullah Avcı Beşiktaş derbisi sonrası net konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı. Puan kaybının kendilerini etkilemediğini söyleyen Avcı, şampiyonluğun resmileşmesini beklediklerini belirtti ve şunları kaydetti: Taraftarların bana karşı teveccühü beni çok gururlandırdı...
ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
Beraberlik bizi etkilemiyor. Biz zaten şampiyon oluyoruz. Sanırım Ramazan'dan sonra şampiyonuz. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak"
TÜRKİYE KUPASI'NI DA İSTİYORUZ
"Sadece lig değil Türkiye Kupası'nı da istiyoruz. Çifte kupa ile sezonu taçlandırmak istiyoruz. Koreografide fotoğrafı olan iki hocamızın yaşadığı şampiyonluğu ben de yaşayacağım"