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    Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor

    Süper Lig’de 70 puanla zirvede yer alan Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor... Karadeniz Fırtınası kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak, Kartal ise Ismeal ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Akyazı’da fırtınalı gece

    Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Akyazı'da kapışacak. Bordo-Mavililer evinde karşılaşacağı ezeli rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ise ilk maçında taraftara galibiyet armağan etmek istiyor. Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.



    UMUT SAVAŞI
    Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Süper Lig'in devleri yarış halinde... Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. 3 büyükler bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor... Sezon sonunda Umut Bozok savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor.. Trabzonspor bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybetmedi.



    KONYASPOR EVİNDE GÖZTEPE'Yİ AĞIRLIYOR
    Süper Lig'de 31. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Ligin flaş ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Saat 13.30'da ise Kasımpaşa Gaziantep ile mücadele edecek. Saat 16.00'da başlayacak bir diğer maçta ise Aytemiz Alanyaspor ile ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor kapışacak.



        TÜRK TELEKOM UZATMADA GÜLDÜ
        ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom uzatmaya giden maçta Yukatel Merkezefendi Belediye'yi deplasmanda 100-96 yendi. Telekom maçın ilk yarısını da 43-39 önde tamamladı. Maçın normal süresi 83-83 sonuçlandı. Telekom'da Dawkins 30 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Frutti Extra Bursaspor: 70-68, Darüşşafaka-Gaziantep Basket: 71-76, Tofaş-Beşiktaş: 81-80.



        BURSA ATEŞLE OYNUYOR
        1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bu-r saspor, Keçiörengücü'ne 2-1 boyun eğdi. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi. Keçirörengücü 34 ve 70. dakikalarda Uzodimma'nın 2 golüyle 2-0 öne geçti. 74'de Mehmet Erdem Uğurlu farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Keçiörengücü maçı 2-1 kazandı.



        SİVAS KAÇTI GİRESUN YAKALADI
        Süper Lig'de Giresunspor 2-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Sivas'n gollerini 39'da Kayode, 44'de Gradel atarken, Giresun'un gollerini 73 ve 79'da Umut Nayır attı.



            ANTALYA'DAN İZMİR SEFASI
            Antalyaspor, küme düşme hattında yer alan Altay'ı İzmir'de Luiz Adriano ve Wright'ın golleriyle 2-1 yendi. Altay'ın tek sayısı Ahmed Rayan'dan geldi. Altay'ın umutları biraz daha azaldı.



            İBRAHİM ÇOLAK DÜNYA İKİNCİSİ
            Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı. İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.



            RIZA 11. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
            Grekoromen stil 130 kilo finalinde Sotnikov'u 4-0 yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. 11. Avrupa Şampiyonluğuna imza attı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 yendi ve şampiyon oldu. Rıza böylelikle kariyerindeki 11. Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Rıza Kayaalp, maç sonunda 12 Avrupa Şampiyonluğu olan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini söyledi. Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya aldı.



                AMED-F.BAHÇE MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI
                Kadınlar Süper Ligi 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'in Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta kavga çıktı. Sarı-Lacivertliler adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından Sarı-Lacivertliler'den Beyzanur'un taç kullanacağı esnada Amed SF futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya saldırdı ve saha bir anda karıştı. İki takımın yedek kulübelerinin de dahil olduğu olaylar kısa sürede büyürken, oyuncuların birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdıkları görüldü. Gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

                PORTEKİZ'DEN VERTONGEN İDDİASI
                Portekiz medyası, Tottenham'dan ayrılıp sezon başında Benfica'ya geçen tecrübeli stoper Jan Vertonghen'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu iddia etti. 34 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi var.

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