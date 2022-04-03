Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor

Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Akyazı'da kapışacak. Bordo-Mavililer evinde karşılaşacağı ezeli rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ise ilk maçında taraftara galibiyet armağan etmek istiyor. Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
UMUT SAVAŞI
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Süper Lig'in devleri yarış halinde... Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. 3 büyükler bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor... Sezon sonunda Umut Bozok savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor.. Trabzonspor bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybetmedi.
KONYASPOR EVİNDE GÖZTEPE'Yİ AĞIRLIYOR
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Ligin flaş ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Saat 13.30'da ise Kasımpaşa Gaziantep ile mücadele edecek. Saat 16.00'da başlayacak bir diğer maçta ise Aytemiz Alanyaspor ile ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor kapışacak.