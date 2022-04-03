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    • Spor
    • 03.04.2022 15:17
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    • 03.04.2022 15:17
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    Konyaspor Göztepe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Göztepe maçı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

    Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Az sonra başlayacak maça dair bir çok araştırma yapılıyor. Futbolseverler maçın yayın saatini, maçın 11'lerini ve şifresiz, canlı izleme yollarını merak ediyor. Peki Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. Konyaspor - Göztepe maçı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? İşte Maçın 11'leri ve maç hakkında bilgiler...

    ⚡KONYASPOR GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE!

    Konyaspor Göztepe CANLI MAÇ İZLE!Konyaspor, bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçta Erdinç Sezertam ve Esat Sancaktar ise yardımcı hakem olarak görev alacak. Oğuzhan Çakır da dördüncü hakem, Özgür Yankaya ise VAR hakemi olacak. Maçın 11'leri belli oldu. Peki Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. Konyaspor - Göztepe maçı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar...

    KONYASPOR GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ

    Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Adis.

    KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Konyaspor - Göztepe maçı, 3 Nisan Pazar (bugün) saat 16:00'da başlayacak.

    KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Kritik maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Göztepe'de eksikler dönüyor

    Sıralamada 27 puanla 18. basamakta yer alan, son 8 haftaya kurtuluş hattının 8 puan gerisinde başlayan sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç, görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

    İyileşen Atınç ve Moubandje de kafileye dahil olurken, tedavisi devam eden Wilker Angel maçta forma giyemeyecek. Kaleci İrfan Can ise milli ara öncesi 19 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor 'a iç sahada 2-0 kaybedilen son maçta taraftarla tartıştıktan sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

    İlhan Palut, eski takımına karşı

    Bu sezon Konyaspor'un başında çok önemli başarılara imza atan Teknik Direktör İlhan Palut, Süper Lig'de ilk kez şans bulup 1.5 sezon görev yaptığı Göztepe'ye bir kez daha rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı 2-0 galip gelen Palut, kümede kalmak için çırpınan eski takımına karşı yine galibiyet arayacak.

    Son haftalarda Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve devir gündemiyle sarsılan Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçtan da puan alamayan teknik direktör Stjepan Tomas ise ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Bir yandan da devir işlemlerinin gündemde olduğu Göztepe'de başkanlıktan ayrılan Mehmet Sepil'in sezon sonuna doğru taliplerle görüşmelerini hızlandıracağı ve lig biter bitmez devir işlemlerinin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

        'Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz'

        İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

        68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Biz özellikle Galatasaray maçından sonra kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, lig ikinciliğiydi. Şampiyonlar Ligi müziğini Konya'da dinletmek arzusu içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Önce kendi maçlarımızı kazanıp sonra da rakiplerin sonuçlarını değerlendirip hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerin kullandı.

        Göztepe, Süper Lig'de Konya deplasmanında kaybetmedi

        Süper Lig'de şimdiye kadar Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda yeşil-beyazlılarla 4 kez karşı karşıya gelen Göztepe, bu maçların 2'sini kazanırken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. Göztepe ilk olarak 2017-2018 sezonunda Konyaspor deplasmanına çıktı ve müsabaka 1-1 beraberlikle son erdi. Ertesi sezon Konya'da oynanan karşılaşma yine aynı skorla bitti. Göztepe 2019-2020 sezonunda Konyaspor'u dış sahada 3-1'lik skorla yenmeyi başarırken, geçen sezon da Konya'dan İzmir'e 3-2'lik zaferle döndü.
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        Haberler Spor ⚡Konyaspor Göztepe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Göztepe maçı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...
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