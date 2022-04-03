Konyaspor Göztepe CANLI MAÇ İZLE! Konyaspor - Göztepe maçı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Göztepe'de eksikler dönüyor

Sıralamada 27 puanla 18. basamakta yer alan, son 8 haftaya kurtuluş hattının 8 puan gerisinde başlayan sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç, görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

İyileşen Atınç ve Moubandje de kafileye dahil olurken, tedavisi devam eden Wilker Angel maçta forma giyemeyecek. Kaleci İrfan Can ise milli ara öncesi 19 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor 'a iç sahada 2-0 kaybedilen son maçta taraftarla tartıştıktan sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

İlhan Palut, eski takımına karşı

Bu sezon Konyaspor'un başında çok önemli başarılara imza atan Teknik Direktör İlhan Palut, Süper Lig'de ilk kez şans bulup 1.5 sezon görev yaptığı Göztepe'ye bir kez daha rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı 2-0 galip gelen Palut, kümede kalmak için çırpınan eski takımına karşı yine galibiyet arayacak.

Son haftalarda Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve devir gündemiyle sarsılan Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçtan da puan alamayan teknik direktör Stjepan Tomas ise ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Bir yandan da devir işlemlerinin gündemde olduğu Göztepe'de başkanlıktan ayrılan Mehmet Sepil'in sezon sonuna doğru taliplerle görüşmelerini hızlandıracağı ve lig biter bitmez devir işlemlerinin resmiyet kazanacağı vurgulandı.