CANLI | Alanyaspor - Rizespor maçı canlı izle anlatım

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....
ALANYASPOR - RİZESPOR 11'LER:
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo
ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Rizespor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.