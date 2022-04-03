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    • Spor
    • 03.04.2022 15:54
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    • 03.04.2022 15:57
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    CANLI | Alanyaspor - Rizespor maçı canlı izle anlatım

    Alanyaspor ile Rizespor 21/22 Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Alanyaspor-Rizespor maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Rizespor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor - Rizespor

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....

    ALANYASPOR - RİZESPOR 11'LER:
    Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur
    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo

    ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Alanyaspor - Rizespor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Alanyaspor - Rizespor maçı canlı izle anlatım
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