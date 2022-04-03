Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk 5'in 4'ü Trabzonsporlu! Listede sadece Batshuayi var

Lider Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak... Açık ara liderlik koltuğunda oturan Karadeniz Fırtınası ezeli rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile lidere çelme takarak özgüven kazanmanın peşinde. İki devin mücadelesinde gözler yıldız isimlerde olacak...
Süper Lig'de gole en çok katkı yapan ilk 5 isme baktığımızda Trabzonspor'un oyuncularının çoğunlukta olduğunu görüyoruz...
Listenin ilk sırasında Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ve Edin Visca bulunuyor. Nwakaeme, 11 gol ve 10 asistle 21 gole katkıda bulundu.
Trabzonspor'un bir başka yıldızı Edin Visca bu sezon ligde 9 gol ve 12 asist üretti. O da 21 gole katkıda bulundu. Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi 3. sırada yer alıyor. Yıldız golcü 12 gol ve 5 asistle 17 gole katkıda bulundu.