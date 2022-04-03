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    • Spor
    • 03.04.2022 13:58
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    • 03.04.2022 13:58
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    Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk 5'in 4'ü Trabzonsporlu! Listede sadece Batshuayi var

    Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler Trabzonspor - Beşiktaş derbisine çevrildi. Trabzon'da oynanacak karşılaşma öncesi istatistiklerde çarpıcı bir detay ön plana çıktı. Ligde gole en çok katkı yapan ilk 5 isim arasında 4'ü bordo-mavililer isimler olurken, Beşiktaş'tan Batshuayi ise 3. sırada yer aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Derbi öncesi dikkat çeken istatistik

    Lider Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak... Açık ara liderlik koltuğunda oturan Karadeniz Fırtınası ezeli rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile lidere çelme takarak özgüven kazanmanın peşinde. İki devin mücadelesinde gözler yıldız isimlerde olacak...

    Süper Lig'de gole en çok katkı yapan ilk 5 isme baktığımızda Trabzonspor'un oyuncularının çoğunlukta olduğunu görüyoruz...

    Listenin ilk sırasında Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ve Edin Visca bulunuyor. Nwakaeme, 11 gol ve 10 asistle 21 gole katkıda bulundu.

    Trabzonspor'un bir başka yıldızı Edin Visca bu sezon ligde 9 gol ve 12 asist üretti. O da 21 gole katkıda bulundu. Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi 3. sırada yer alıyor. Yıldız golcü 12 gol ve 5 asistle 17 gole katkıda bulundu.

        Bordo-Mavililer'in Viking'i Andreas Cornelius 12 gol ve 4 asistle 16 gole etki etti. Attığı gollerle Trabzonspor'a bu sezon çok önemli puanlar kazandırdı. 5. basamakta ise Galatasaray maçından beri golü bulunmayan Yunan yıldız Bakasetas var. Trabzonspor'un Yunan yıldızı ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı yaptı.

        Süper Lig'de en skorer 5 oyuncunun 4'ünün Trabzonspor'da forma giyiyor olması Bordo-Mavililer'i zorlu derbide bir adım öne çıkarıyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk 5'in 4'ü Trabzonsporlu! Listede sadece Batshuayi var
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