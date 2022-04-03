Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk 5'in 4'ü Trabzonsporlu! Listede sadece Batshuayi var

Bordo-Mavililer'in Viking'i Andreas Cornelius 12 gol ve 4 asistle 16 gole etki etti. Attığı gollerle Trabzonspor'a bu sezon çok önemli puanlar kazandırdı. 5. basamakta ise Galatasaray maçından beri golü bulunmayan Yunan yıldız Bakasetas var. Trabzonspor'un Yunan yıldızı ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı yaptı.

Süper Lig'de en skorer 5 oyuncunun 4'ünün Trabzonspor'da forma giyiyor olması Bordo-Mavililer'i zorlu derbide bir adım öne çıkarıyor.