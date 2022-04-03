Kayseri'yi farklı yenen Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alarak Galatasaray derbisine moral depoladı

F.Bahçe Galatasaray derbisi öncesi gaza bastı... 31. hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 4 farklı yenen Sarı- Lacivertliler üst üste 3. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Fener, 10 Nisan'daki G.Saray derbisi öncesi ezeli rakibine gözdağı verdi.
FENER'İN YILDIZLARI ÇIKIŞTA
F.Bahçe'de takımın yıldızları Crespo, Zajc, Rossi, İrfan Can ve sonradan oyuna giren Arda Güler, Kayseri'de müthiş oynadı. Fenerbahçe formunu sezonun en yiyi seviyesine taşıdı.
DERBİYE ÖZEL SARI KART ÖNLEMİ
Kayseri maçında F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal sarı kart sınırıdaki İrfan Can, Novak ve Kim Min-Jae'yi maç bitmeden oyundan aldı. 4 oyuncu da kart görmeden çıktı.