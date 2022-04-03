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    Kayseri'yi farklı yenen Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alarak Galatasaray derbisine moral depoladı

    Kayseri’yi farklı yenen Fener üst üste 3. galibiyetini aldı. Crespo, Zajc, Rossi , İrfan Can ve sonradan oyuna giren Arda Güler harikalar yarattı. 10 Nisan’da G.Saray’ı ağırlayacak olan Kanarya, rakibine net bir mesaj yolladı.

    Gümbür gümbür derbiye!

    F.Bahçe Galatasaray derbisi öncesi gaza bastı... 31. hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 4 farklı yenen Sarı- Lacivertliler üst üste 3. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Fener, 10 Nisan'daki G.Saray derbisi öncesi ezeli rakibine gözdağı verdi.



    FENER'İN YILDIZLARI ÇIKIŞTA
    F.Bahçe'de takımın yıldızları Crespo, Zajc, Rossi, İrfan Can ve sonradan oyuna giren Arda Güler, Kayseri'de müthiş oynadı. Fenerbahçe formunu sezonun en yiyi seviyesine taşıdı.



    DERBİYE ÖZEL SARI KART ÖNLEMİ
    Kayseri maçında F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal sarı kart sınırıdaki İrfan Can, Novak ve Kim Min-Jae'yi maç bitmeden oyundan aldı. 4 oyuncu da kart görmeden çıktı.



        KARTAL: İKİNCİ ADAM OLMAM
        F.Bahçe'nin hocası İsmali Kartal maç sonunda ise geleceği ile ilgili konuştu. Kartal "5 kez söyledim. İkinci adam olarak kalmam. Ben teknik direktörüm ve böyle devam edeceğim" dedi.



        F.BAHÇE'DEN REKOR GELDİ
        Maçın ilk yarısında 12 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon en çok şut çektiği ilk yarıyı oynadı. Kayseri de kalesinde en çok şut çekilen ilk yarıyı yaşadı.



        20 SAAT UÇTU ŞOVUNU YAPTI
        Uruguay Milli Takımı kampından yaklaşık 18 saatlik yolculuk sonrası cuma günü sabaha karşı dönen ve ayağının tozuyla önce idmana çıkan sonra da takımla birlikte Kayseri'ye uçan Diego Rossi, dün şov yaptı. Takımının maçtaki 2. golünü atan Uruguaylı böylelikle 4. zez ligde gol sevinci yaşadı. 6 da asisti bulunan Rossi, 10 gole direkt katkı sağlamış oldu.

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        Haberler Spor Kayseri'yi farklı yenen Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alarak Galatasaray derbisine moral depoladı
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