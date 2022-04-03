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    • Spor
    • 03.04.2022 13:25
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    • 03.04.2022 13:35
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    Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! Dağılan takımı yeniden yağa kaldırdı

    Fenerbahçe’de Süper Lig’in 21. haftasından itibaren takımın başında olan teknik direktör İsmail Kartal performansıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam kısa süre içinde dağılan takımı yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’de İsmail Kartal farkı

    İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra ilk iş mental açıdan oyuncularını yükseltmek oldu. Onlara ilk günden beri değerli olduklarını hatırlattı. Sonrasında ise fiziksel ve taktiksel dokunuşlarla istediği sonuçları almayı başardı.

    Tecrübeli teknik adam göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (24) ve galibiyet alan (7) takım Fenerbahçe… Sarı-Lacivertliler'in oyunu her geçen hafta daha da gelişti. Taraftarlar da ona hakkını verdi.

    Fenerbahçe'nin başında son 7 maçta 6 galibiyet alan İsmail Kartal, deplasmanda elde ettiği sonuçlarla da dikkat çekiyor.

        Süper Lig'deki son 4 deplasman maçını +2 gol atarak kazanan Fenerbahçe, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son 2018 yılında 5 galibiyet elde ederek yaşamıştı. Fenerbahçe'nin başında 11 lig maçında 7 galibiyet çıkartan İsmail hoca 2.18 puan ortalaması yakaladı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda da Sarı-Lacivertliler'in başında 46 maçta görev almış ve 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Fenerbahçe o sezonu ikinci tamamlamıştı.

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