Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! Dağılan takımı yeniden yağa kaldırdı

İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra ilk iş mental açıdan oyuncularını yükseltmek oldu. Onlara ilk günden beri değerli olduklarını hatırlattı. Sonrasında ise fiziksel ve taktiksel dokunuşlarla istediği sonuçları almayı başardı.
Tecrübeli teknik adam göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (24) ve galibiyet alan (7) takım Fenerbahçe… Sarı-Lacivertliler'in oyunu her geçen hafta daha da gelişti. Taraftarlar da ona hakkını verdi.
Fenerbahçe'nin başında son 7 maçta 6 galibiyet alan İsmail Kartal, deplasmanda elde ettiği sonuçlarla da dikkat çekiyor.