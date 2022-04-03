Fenerbahçe'de İsmail Kartal farkı! Dağılan takımı yeniden yağa kaldırdı

Tecrübeli teknik adam göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (24) ve galibiyet alan (7) takım Fenerbahçe… Sarı-Lacivertliler'in oyunu her geçen hafta daha da gelişti. Taraftarlar da ona hakkını verdi.