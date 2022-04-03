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    Galatasaray sahasında K.Gümrük’ü iki golle yıktı! Fenerbahçe derbisi öncesi özgüven depoladı

    Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 4. dakikada Gomis'in penaltı golüyle öne geçti. 12'de Ryan Babel farkı ikiye yükseltti. 76'da Muslera, Pesic'in penaltısında gole izin vermedi . Cimbom, F.Bahçe derbisi öncesi iyi sinyaller verdi...

    Aslan gibi Kadıköy’e

    G.Saray 31. hafta maçında Karagümrük'ü 2-0 yıktı. Haftaya Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi moral depoladı. 2.dakikada hakem Salih'in Kerem'e yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi. 4.dakikada topun başına geçen Gomis, G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi.



    BABEL FARKI İKİYE ÇIKARDI
    12. dakikada Cicaldau'nun penaltı noktası üzerine yolladığı topa iyi vuran Babel, topu ağlara yolladı: 2-0. 35'te Emre Mor'un ceza sahasından şutunu kaleci Muslera kontrol etti.



    MUSLERA PENALTIYI KURTARDI
    K.Gümrük'ün 76'da Pesic ile kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera gole izin vermedi. Muslera, 77'de Emre Mor'un şutunu çizgi üzerinden güçlükle çıkarmayı başardı.



        PESİC'E YİNE GEÇİT VERMEDİ
        89'da Pesic'in sağ çaprazdan şutunu Muslera çıkardı. Muslera bir dakika sonrası ise Karamoah'a geçit vermedi. 90+2'de Babel'in şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.



        DERBİ ÖNCESİ KEREM ŞOKU!
        Galatasaraylı Kerem, Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Bu gelişme F.Bahçe derbisi öncesinde moralleri kaçırdı. Galatasaray'da Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu şoku yaşandı... Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan ve takımına bir penaltı kazandıran Kerem, 33. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk olarak yapılan tedavi sonrası oyuna bir süre devam eden Kerem, sakatlığı devam edince yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem'in sakatlığı şok etkisi yarattı. Kulüp doktoru Yener İnce, "Kerem'in kasık sakatlığı oldu ve çıkardık. MR'ı pazartesi günü çekilecek ve durumuna bakacağız" dedi.



        MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!
        Sakatlığı sonrası Karagümrük maçı ile ilk kez Nef Stadyumu'na çıkan Galatasaray kaptanı Muslera, Karagümrük'ün 76'da Pesic ile kullandığı penaltıda gol izni vermedi. Muslera maçtaki performasnı ile tam not aldı.



            ÖMER BAYRAM SAĞ BEKTE
            Sacha Boey'in Covid-19 karantinasının yeni bitmesi, Omar Elabdelloui'nin ise bağırsak enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle Galatasaray'da dün sağ bekte Ömer Bayram oynadı. Ömer, asıl mevkisi olmamasına rağmen sağ bekte başarılı bir oyun ortaya koydu. Galatasaray'da Gaziantep maçında ise sağ bekte Semih Kaya oynamıştı.



            KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ
            Torrent, F.Bahçe deplasmanında 3 puanı hedeflediklerini söyledi. G.Saray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Torrent, önemli bir galibiyet aldıkalarını söyledi. Taylan ve Cicaldau ise ikinci yarıda çkımak istedi" dedi. Fenerbahçe maçı ile ilgili ise Torrent, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Çok iyi bir şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Katalan hoca Mohamed ve Feghouli'nin derbide oynama ihtimalinin bulandaığını söyledi.



            ARDA TURAN 55 GÜN SONRA
            G.Saray'da sakatlığını atlatan Arda Turan, 55 gün sonra Karagümrük mücadelesi ile kadroya döndü. Arda bazı maçlarda ise tercihen kadroda yoktu.
                Hakim ilk bölüm
                Haberler Spor Galatasaray sahasında K.Gümrük’ü iki golle yıktı! Fenerbahçe derbisi öncesi özgüven depoladı
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