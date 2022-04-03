Galatasaray sahasında K.Gümrük’ü iki golle yıktı! Fenerbahçe derbisi öncesi özgüven depoladı





KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

Torrent, F.Bahçe deplasmanında 3 puanı hedeflediklerini söyledi. G.Saray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Torrent, önemli bir galibiyet aldıkalarını söyledi. Taylan ve Cicaldau ise ikinci yarıda çkımak istedi" dedi. Fenerbahçe maçı ile ilgili ise Torrent, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Çok iyi bir şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Katalan hoca Mohamed ve Feghouli'nin derbide oynama ihtimalinin bulandaığını söyledi.