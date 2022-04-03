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    • 03.04.2022 17:00
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    • 03.04.2022 17:13
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    Fenerbahçe'de Miha Zajc hem takımını taşıyor hem de kariyer rekorunu kırıyor

    Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta takımının ilk golüne imza atan Miha Zajc, bu sezon 7. kez ligde ağları sarstı. Sloven orta saha oyuncusu böylelikle kariyer rekoruna bir adım daha yaklaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Hem rekorunu kırıyor hem de takımı taşıyor

    Fenerbahçeli Miha Zajc son dönemdeki performansı ile fark yaratıyor... İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından orta sahada Miguel Crespo ile birlikte görev yapan ve iyi bir çıkış yakalayan Sloven orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin ligde Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta takımınınilk golünü atmıştı.

    Kayserispor ağlarını sarsarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Miha Zajc, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü atmayı başardı. Fenerbahçe'deki verimli sezonu yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin de en özel sezonlarından biri geçiriyor.



    Profesyonel futbolculuk kariyerinde bir sezonda lig maçlarında en fazla 8 gol atan ve bu başarısını 2017-2018 sezonunda Empoli formasıyla İtalya İkinci Ligi'nde yaşayan Zajc, bu sezon henüz 31. hafta itibarıyla ligde 7 gole ulaşmış oldu.

        Kalan 7 maçta 1 gol daha bulması halinde ligde en fazla gol attığı sezona ait rekorunu egale edecek olan Miha Zajc, kalan bölümde iki gol atması halinde ise 9 golle en skorer lig performansına imza atmış olacak.

        Öte yandan Fenerbahçe'deki başarılı futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Zajc için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu, Sarı-Lacivertli yönetimin ise 2023 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcu ile yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı biliniyor.

        Fenerbahçe yönetimi, takımın son dönemde yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olan Zajc'ı sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı amaçlıyor.

            Kariyerinde daha önce Interblock, Ljubljana, Celje, Empoli ve Genoa formaları da giyen Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunun devre arasında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Empoli'den transfer olmuştu.

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