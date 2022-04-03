Fenerbahçe'de Miha Zajc hem takımını taşıyor hem de kariyer rekorunu kırıyor

Öte yandan Fenerbahçe'deki başarılı futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Zajc için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu, Sarı-Lacivertli yönetimin ise 2023 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcu ile yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı biliniyor.