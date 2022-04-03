Fenerbahçe'de Miha Zajc hem takımını taşıyor hem de kariyer rekorunu kırıyor

Fenerbahçeli Miha Zajc son dönemdeki performansı ile fark yaratıyor... İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından orta sahada Miguel Crespo ile birlikte görev yapan ve iyi bir çıkış yakalayan Sloven orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin ligde Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta takımınınilk golünü atmıştı.
Profesyonel futbolculuk kariyerinde bir sezonda lig maçlarında en fazla 8 gol atan ve bu başarısını 2017-2018 sezonunda Empoli formasıyla İtalya İkinci Ligi'nde yaşayan Zajc, bu sezon henüz 31. hafta itibarıyla ligde 7 gole ulaşmış oldu.