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    • Spor
    • 03.04.2022 17:21
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    • 03.04.2022 17:25
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    Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı! Emre Akbaba'dan müthiş performans!

    Galatasaray’da sezon başında Fatih Terim’in kararıyla Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan tecrübeli futbolcu Akdeniz ekibinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Emre Akbaba hepsine bedel!

    29 yaşındaki yıldız futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırarak ligdeki 9. golüne ulaştı. Yıldız oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

    Galatasaray'ın orta saha oyuncularının istatistikleri ise bir hayli düşük. Cimbom'a sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Cicaldau'nun ligde 4 gol ve 3 asisti var.

    Aslan'ın 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Morutan'ın ise ligde 3 gol ve 3 asisti bulunuyor. Romen oyuncu Karagümrük maçının kadrosundaydı ama süre almadı. Torrent son 4 maçta ona sadece 79 dakika görev verdi.

        Cimbom'un orta sahadaki isimlerinden Taylan'ın henüz gol ve asisti yok. Berkan gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapabildi. Arda'nın da gol ve asisti bulunmuyor. Devre arası transfer edilen Pulgar süre alamıyor. Sadece 1 asisti var.

        Galatasaray'da Emre Kılınç 3 gol, 1 asist üretirken takımın yıldızlarından Feghouli de bu sezon sadece 2 gol ve 4 asistle 6 gole katkı yapabildi.

        Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sezon sonunda Florya'ya dönecek tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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        Haberler Spor Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı! Emre Akbaba'dan müthiş performans!
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