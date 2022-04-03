Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı! Emre Akbaba'dan müthiş performans!

29 yaşındaki yıldız futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırarak ligdeki 9. golüne ulaştı. Yıldız oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
Galatasaray'ın orta saha oyuncularının istatistikleri ise bir hayli düşük. Cimbom'a sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Cicaldau'nun ligde 4 gol ve 3 asisti var.
Aslan'ın 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Morutan'ın ise ligde 3 gol ve 3 asisti bulunuyor. Romen oyuncu Karagümrük maçının kadrosundaydı ama süre almadı. Torrent son 4 maçta ona sadece 79 dakika görev verdi.