Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı! Emre Akbaba'dan müthiş performans!

Aslan'ın 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Morutan'ın ise ligde 3 gol ve 3 asisti bulunuyor. Romen oyuncu Karagümrük maçının kadrosundaydı ama süre almadı. Torrent son 4 maçta ona sadece 79 dakika görev verdi.