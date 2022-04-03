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    • Spor
    • 03.04.2022 13:27
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    • 03.04.2022 13:27
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    CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 31'inci hafta heyecanı devam ediyor. Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Ahmet, Umut
    Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Caulker, Djilobodji, Toşca, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet

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