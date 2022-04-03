CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Caulker, Djilobodji, Toşca, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet