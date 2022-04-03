Eşref Hamamcıoğlu İtalyan hocayla temasta! Galatasaray'ın başına Claudio Ranieri gelecek

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilirken Eşref Hamamcıoğlu kısa bir süre önce kongrede başkanlığa aday olduğunu yazılı bir metinle resmen açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun dışında ise Galatasaray'da şu an için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Metin Öztürk olmuştu.