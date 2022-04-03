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    • Spor
    • 03.04.2022 13:35
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    • 03.04.2022 13:39
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    Eşref Hamamcıoğlu İtalyan hocayla temasta! Galatasaray'ın başına Claudio Ranieri gelecek

    Süper Lig'de yaşanan kötü gidişin ardından seçim kararı alan Galatasaray'da başkan adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bir önceki seçimde Burak Elmas'a birkaç oy farkla başkanlığı kaybeden Eşref Hamamcıoğlu yine aday olurken, takımın başına getirmek istediği teknik direktörün de Claudio Ranieri olduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Hamamcıoğlu İtalyan hocayla temasta

    Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sebebiyle 30 Nisan'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayını da belirledi.

    Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrilirken Eşref Hamamcıoğlu kısa bir süre önce kongrede başkanlığa aday olduğunu yazılı bir metinle resmen açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun dışında ise Galatasaray'da şu an için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Metin Öztürk olmuştu.

    Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi.

        Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu, bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı. başladı.



        Haziran ayındaki seçim öncesi teknik adamlık görevi için İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri ile anlaşan Hamamcıoğlu, seçimi kaybedince görüşmeler sonuca varmamıştı. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının yine Ranieri olduğu öğrenildi.

        Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da çalışan ve şu an boşta olan 70 yaşındaki Claudio Ranieri ile ekibindeki isimler aracılığıyla temasa geçen Hamamcıoğlu'nun Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturması halinde İtalyan hoca ile çalışmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

            Şu an takım çalıştırmayan Ranieri'nin de Galatasaray'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde İtalyan hocanın Sarı-Kırmızılı takımının 1 numaralı teknik direktör hedefi olması bekleniyor.

            Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrdid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Monaco, Nantes,Roma, Fulham ve Watford gibi takımları çalıştırdı.

            Ranieri, 2015-2016 sezonunda Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiltere'de büyük bir futbol mucizesine imza attı. İtalyan teknik adam Ranieri, son olarak çalıştığı Watford'da şu an Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ile birlikte çalışmıştı.

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