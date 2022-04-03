📺Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ izle! Trabzonspor (TS) - Beşiktaş (BJK) derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!





FIRTINA 3 BÜYÜKLERE KARŞI SEZONU YENİLGİSİZ KAPATMANIN PEŞİNDE

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.