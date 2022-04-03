📺Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ izle! Trabzonspor (TS) - Beşiktaş (BJK) derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Trabzonspor Beşiktaş derbisi için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın hakemi Zorbay Küçük. Trabzonspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
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11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdulkadir, Nwakaeme, Cornelius
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
SAHASINDA 390 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.