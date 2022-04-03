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    • Spor
    • 03.04.2022 19:28
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    • 03.04.2022 19:28
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    📺Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ izle! Trabzonspor (TS) - Beşiktaş (BJK) derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi Zorbay Küçük olacak. Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri takvim.com.tr'de...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ izle!

    Trabzonspor Beşiktaş derbisi için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın hakemi Zorbay Küçük. Trabzonspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ!

    11'LER

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdulkadir, Nwakaeme, Cornelius

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi


    SAHASINDA 390 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

    Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.



        FIRTINA 3 BÜYÜKLERE KARŞI SEZONU YENİLGİSİZ KAPATMANIN PEŞİNDE
        Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

        Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.



        VALERIN ISMAEL'İN İLK MAÇI
        Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

        Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.



        ERSİN KALEYE DÖNÜYOR
        Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Ismael'in görev vermesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak.

        Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.



            CEZA SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

            Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

            Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
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            Haberler Spor 📺Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ izle! Trabzonspor (TS) - Beşiktaş (BJK) derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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