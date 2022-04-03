Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael oyuncularından derbi zaferi istedi





BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

46 yaşındaki hoca, "İlk maçıma çıkıyorum. Sizlerden daha çok heyecanlıyım. İlk maçımızda lider Trabzonspor ile oynamak bizim için büyük bir şans. Bu şansı iyi değerlendirelim. Kazandığımız taktirde kendimize olan güvenimiz daha da artacak. Sizden 90 dakika boyunca sahada mücadele etmenizi istiyorum... Sanki bir final maçı oynuyormuş gibi son dakikaya kadar mücadelemizi verelim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Trabzonspor maçına 3'lü savunmayla başlaması bekleniyor.