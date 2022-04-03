Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael oyuncularından derbi zaferi istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor derbisi öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Fransız teknik adam, "Bu sezonki maçların tamamını izledim. Oyun kalitesi olarak liderden bir farkımız olmadığını düşünüyorum. İyi oyunculardan oluşan bir kulübüz. Muhteşem de bir taraftar grubuna sahibiz. Trabzonspor karşısında da gerçek gücümüzü göstereceğiz. Buna sonuna kadar inanmalıyız" şeklinde konuştu.
BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
46 yaşındaki hoca, "İlk maçıma çıkıyorum. Sizlerden daha çok heyecanlıyım. İlk maçımızda lider Trabzonspor ile oynamak bizim için büyük bir şans. Bu şansı iyi değerlendirelim. Kazandığımız taktirde kendimize olan güvenimiz daha da artacak. Sizden 90 dakika boyunca sahada mücadele etmenizi istiyorum... Sanki bir final maçı oynuyormuş gibi son dakikaya kadar mücadelemizi verelim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in Trabzonspor maçına 3'lü savunmayla başlaması bekleniyor.
EMİRHAN KADRODA YOK!
Kartal'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Genç oyuncunun karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı açıklandı.