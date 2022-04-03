Beşiktaş derbisi öncesinde Abdullah Avcı oyuncuları ile toplantı gerçekleştirerek net mesaj verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bordo-Mavili oyuncularla dünkü antrenman öncesi son bir toplantı gerçekleştirdi. Maç için oyuncuların strese girmesini istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı "Kendimiz gibi olalım ne çalıştıysak sahada uygulayalım yeter. O zaman istediğimiz sonucu alırız. Beşiktaş maçı bizim için sadece sıralama değil, aynı zamanda prestij maçıdır. Evimizde oynuyorsak bu derbiyi kazanmalıyız. Camianın, Taraftarın ve benim beklentim budur. Beşiktaş'ın iyi çalıştık. Gerekli tedbirlerimizi aldık ama öncelikle kendi futbolumuz önemli. Dediğim gibi kazanmak için önce kendimiz olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
OYUNCULARINI UYARDI
Bu arada Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı Trabzonspor karşısında 3-4-3'lük sistemle sahaya çıkarma ihtimali üzerine Abdullah Avcı, kanat oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını ve topu rakip alanda daha çok tutmalarını istedi. Trabzonspor bu maçta daha fazla şut çekmeye hazırlandığı, Abdullah Avcı'nın da zorlu Beşiktaş maçın için oyuncularına bu yönde bazı telkinde bulunduğu belirtildi.
ÖMÜR 3'TE 3 PEŞİNDE
Abdülkadıir Ömür, Beşiktaş karşısında gollerine devam etmek istiyor. Ligde 7 gol 1 asistle oynayarak kariyerinin en iyi dönemini geçiren 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş karşısında ise oynadığı son iki maçta siyah-beyazlılara gol atmıştı. Abdülkadir bu akşam 3'te 3 peşinde olacak.