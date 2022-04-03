Beşiktaş derbisi öncesinde Abdullah Avcı oyuncuları ile toplantı gerçekleştirerek net mesaj verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bordo-Mavili oyuncularla dünkü antrenman öncesi son bir toplantı gerçekleştirdi. Maç için oyuncuların strese girmesini istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı "Kendimiz gibi olalım ne çalıştıysak sahada uygulayalım yeter. O zaman istediğimiz sonucu alırız. Beşiktaş maçı bizim için sadece sıralama değil, aynı zamanda prestij maçıdır. Evimizde oynuyorsak bu derbiyi kazanmalıyız. Camianın, Taraftarın ve benim beklentim budur. Beşiktaş'ın iyi çalıştık. Gerekli tedbirlerimizi aldık ama öncelikle kendi futbolumuz önemli. Dediğim gibi kazanmak için önce kendimiz olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.