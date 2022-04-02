Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı 2 farklı ülkeden 3 kulüp takip edecek

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçını izlemek isteyen iki farklı ülkeden 3 farklı kulübün scout ekiplerinin maça geleceği öğrenildi. Bu kulüplerden birinin Sevilla olduğu öğrenilirken diğerinin Lyon olduğu ve ayrıca bir Fransız kulübünün daha maçı takip edeceği belirtildi. Sevilla daha önce Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak transferini gerçekleştirememişti.

Lyon'un ise daha önce ilgilendiği Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny Semedo'yu da izlemek için Beşiktaş maçında yakından takip edeceği belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezon sonunda Djaniny Semedo'nun takımdan ayrılma ihtimaline sıcak bakmazken resmi bir teklif gelmesi ve rakamın yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi. Bu arada bir Fransız gazetesinde yer alan habere göre Rennes ve Lyon sezon sonunda Djaniny Semedo'yu kadrosuna katmak için Trabzonspor kulübüne resmi teklifte bulunacak. Ayrıca Arap kulüplerinin de ilgi odağı olan Djaniny Semedo'nun Beşiktaş maçına 11'de başlama ihtimali bulunuyor.