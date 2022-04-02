Tarihte ilk kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü



KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ EFRAİM KAHRAMAN: HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Hedeflerinin artık dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Efraim Kahraman, "Kadın güreşi ilkleri başaran bir takımdır. Bugün de gösterdi ki kızlarımız gerçekten savaşarak güzel mücadele ettiler. Bir ay önce U23'te de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Yine çıtayı yükselterek büyüklerde de Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geliyoruz. Burada başarının arkasında tabii ki çok görünmeyen kahramanlar var. Bu kızlar kolay yetişmiyor. Çıtayı çok yükselttik, işimiz daha zor. Biz korkmuyoruz. Daha önce de dünya şampiyonasında da üçüncü olduk. Bizim hedefimiz artık dünya şampiyonluğu. Yasemin 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin ilk defa büyüklerde Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu da gösteriyor ki 2024'te Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalyamız bir değil daha fazla olacak ve altın olacak" şeklinde konuştu.