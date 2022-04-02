Ali Koç'un Fenerbahçe'deki görevine son verdiği Hasan Çetinkaya Westerlo ile Belçika'yı sallıyor

Westerlo'nun başarısında en önemli pay sahiplerinden biri 2. Başkan Hasan Çetinkaya. Çetinkaya, iflasın eşiğinde aldığı kulübü zirveye taşımaya başardı. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığı sonrasında görevinden uzaklaştırıldı.
Fenerbahçe'de başarılı işlere imza atan Çetinkaya'nın yerine ise Damien Comolli göreve getirildi. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin kabus yılları başladı. Sarı-Lacivertliler, Başkan Ali Koç ile üst üste başarısız sezonlar geçirdi.
BELÇİKA'DA EN İYİ YÖNELTİLEN 5-6 KULÜPTEN BİRİ WESTERLO
Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya ise öylesine önemli işlere imza attı ki Belçika'daki önemli kulüplerin başkanları, "Belçika'da en iyi yöneltilen 5-6 kulüpten biri Westerlo" ifadelerini kullandı.