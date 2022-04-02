Ali Koç'un Fenerbahçe'deki görevine son verdiği Hasan Çetinkaya Westerlo ile Belçika'yı sallıyor



11 milyon Euro takım değeri olan Westerlo'nun kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş Oğuz Kaan Güçtekin ve Erdon Daci gibi isimler de bulunuyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe kalecisi Berke Özer ve Barış Alıcı da Belçika ekibinin formasını giymişti.