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    • Spor
    • 02.04.2022 14:21
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    • 02.04.2022 14:26
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    Ali Koç'un Fenerbahçe'deki görevine son verdiği Hasan Çetinkaya Westerlo ile Belçika'yı sallıyor

    Belçika 2. Ligi’nde mücadele eden Westerlo, Türk yöneticisi Hasan Çetinkaya ile büyük başarılara imza atıyor. Westerlo bugün Lommel deplasmanında kazanırsa adını Belçika 1. Ligi’ne yazdıracak. Çetinkaya, Ali Koç’un başkanlığı sonrasında görevinden uzaklaştırılmıştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Koç gönderdi Belçika’yı sallıyor!

    Westerlo'nun başarısında en önemli pay sahiplerinden biri 2. Başkan Hasan Çetinkaya. Çetinkaya, iflasın eşiğinde aldığı kulübü zirveye taşımaya başardı. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığı sonrasında görevinden uzaklaştırıldı.



    Fenerbahçe'de başarılı işlere imza atan Çetinkaya'nın yerine ise Damien Comolli göreve getirildi. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin kabus yılları başladı. Sarı-Lacivertliler, Başkan Ali Koç ile üst üste başarısız sezonlar geçirdi.

    BELÇİKA'DA EN İYİ YÖNELTİLEN 5-6 KULÜPTEN BİRİ WESTERLO
    Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya ise öylesine önemli işlere imza attı ki Belçika'daki önemli kulüplerin başkanları, "Belçika'da en iyi yöneltilen 5-6 kulüpten biri Westerlo" ifadelerini kullandı.


        11 milyon Euro takım değeri olan Westerlo'nun kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giymiş Oğuz Kaan Güçtekin ve Erdon Daci gibi isimler de bulunuyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe kalecisi Berke Özer ve Barış Alıcı da Belçika ekibinin formasını giymişti.


        Yaş ortalaması 25 olan Westerlo bu sezon 25 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 52 puan topladı. Lider Westerlo takipçisi RWDM 47'nin bitime 3 hafta kala 7 puan önünde bulunuyor.

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        Haberler Spor Ali Koç'un Fenerbahçe'deki görevine son verdiği Hasan Çetinkaya Westerlo ile Belçika'yı sallıyor
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