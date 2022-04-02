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    • Spor
    • 02.04.2022 13:32
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    • 02.04.2022 13:32
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    Giresunspor-Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Giresunspor-Sivasspor | CANLI

    Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    Karadeniz temsilcisi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla 16. sırada yer alıyor.

    Yeşil-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

    GZT Giresunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakatlıktan çıkarak bireysel çalışmalara başlayan Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE
    Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 35 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

    Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Samba Camara, Moussa Konate, Koray Altınay ve Ziya Erdal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Muhammed, Umut Nayir

    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Kayode, Gradel, Yatabare

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