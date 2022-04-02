Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Matias Vecino çıkmazı

Burak Elmas'ın göreve getirdiği sportif direktör Sensibile, Uruguaylı yıldız orta saha Matias Vecino'nun transferinde mutlu sona doğru ilerliyordu. Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında Sensibile ile yollar ayrılma noktasına geldi. Vecino transferi de şimdilik donduruldu.
İtalyan devi İnter'in formasını giyen Matias Vecino'nun, sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Merkez orta sahada oynayan yıldız futbolcu, ön liberoda da forma giyebiliyor, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Galatasaray, Fatih Terim döneminde uzun süre 8 numara aramış, son olarak Pulgar transfer edilmişti.
Kariyerine Uruguay ekibi Central'de başlayan Vecino, daha sonra Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter formalarını giydi. Vecino, 2017-18 sezonunda Fiorentina'dan 24 milyon Euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.