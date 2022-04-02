Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Matias Vecino çıkmazı

İtalyan devi İnter'in formasını giyen Matias Vecino'nun, sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Merkez orta sahada oynayan yıldız futbolcu, ön liberoda da forma giyebiliyor, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Galatasaray, Fatih Terim döneminde uzun süre 8 numara aramış, son olarak Pulgar transfer edilmişti.