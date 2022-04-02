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    Siyah-Beyazlılar Göztepe’nin iki yıldızını transfer etmek için harekete geçti: Beşiktaş'tan çifte atak!

    Beşiktaş, Göztepeli Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribat'ı kadrosuna katmak için çalışmalara start verdi. İrfan Can Kahveci, bu sezon inişliçıkışlı bir grafik çizdi. Beşiktaş, onu transfer etmek için pusuda bekliyor.

    Beşiktaş’tan çifte atak!

    Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe'nin iki yıldızının olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.

    Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek. Beşiktaş'ın ilgilendiği Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesinde takımının küme düşmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir madde olduğu öğrenildi.

    28 yaşındaki yıldız oyuncunun Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İrfan Can Eğribayat ise Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık düşünülüyor.

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    Haberler Spor Siyah-Beyazlılar Göztepe’nin iki yıldızını transfer etmek için harekete geçti: Beşiktaş'tan çifte atak!
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