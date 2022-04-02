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    • Spor
    • 02.04.2022 19:46
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    • 02.04.2022 20:01
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    İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: İşimize bakıyoruz! 'İkinci adam olmam' çıkışı...

    Son dakika spor haberleri.... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçının ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Kartal, "Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu. Öte yandan İsmail Kartal, "İkinci adam olmam" çıkışını tekrarladı.

    ’İkinci adam olmam’

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    İsmail Kartal şunları söyledi:

    "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserisoor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor.

    TAKIMIN GÜCÜ YÜKSELİYOR
    Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik.

    Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum"

        MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN SORULDU
        Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya, "Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.

        İKİNCİ ADAM OLMAM
        Bir gazetecinin 'ikinci adam olmam' sözlerini yeniden hatırlatması üzerine sinirlenen Kartal, "Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok" diye cevap verdi.
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        Haberler Spor İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: İşimize bakıyoruz! 'İkinci adam olmam' çıkışı...
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