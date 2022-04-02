İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: İşimize bakıyoruz! 'İkinci adam olmam' çıkışı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal şunları söyledi:

"Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserisoor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor.