Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!

RAHATLAMAK İSTİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.

CİMBOM'DA 3 EKSIK VAR

G.Saray bugünkü Fatih Karagümrük randevusunda 3 oyuncudan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent hücumun en ucunda Bafetimbi Gomis'e şans tanıyacak. Feghouli'nin yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Karantinası biten Sacha Boey de büyük ihtimalle kulübede yer alacak.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Havaların düzelmesi bugünkü Fatih Karagümrük maçına olumlu yansıyacak. Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerden 42 bini tükendi. Bu rakamın maç günü en az 45 bin olması bekleniyor. Galatasaray bugün çok büyük bir taraftar gücünü arkasına alarak oynayacak.