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    • Spor
    • 02.04.2022 20:24
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    • 02.04.2022 20:29
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    Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!

    Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ve Fatih Karagümruk takımları karşı karşıya gelecek, taraftarlar Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle seçeneğini araştırmaya başladı. Akşam saatlerinde yoğunlaşan sorgulamaları ile futbol severler bu önemli mücadeleyi canlı yayın olarak internet üzerinden takip etmek istiyor. Sarı kırmızı taraftarlar heyecan dolu geri sayıma başladı. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle!

    Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçının dördünü kaybeden Fatih Karagümrük bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadele canlı yayın olarak takip edilebilecek. İşte tüm bilgiler...

    📺GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI KADRO

    Galatasaray'ın 11': Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

    Karagümrük 11'i: Viviano, Luckassen, Salih, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

        RAHATLAMAK İSTİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.

        CİMBOM'DA 3 EKSIK VAR

        G.Saray bugünkü Fatih Karagümrük randevusunda 3 oyuncudan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent hücumun en ucunda Bafetimbi Gomis'e şans tanıyacak. Feghouli'nin yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Karantinası biten Sacha Boey de büyük ihtimalle kulübede yer alacak.

        BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

        Havaların düzelmesi bugünkü Fatih Karagümrük maçına olumlu yansıyacak. Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerden 42 bini tükendi. Bu rakamın maç günü en az 45 bin olması bekleniyor. Galatasaray bugün çok büyük bir taraftar gücünü arkasına alarak oynayacak.

        GÖZLER YİNE KEREM'DE

        Aslan'ın bu sezon saha içindeki tek kazanımı olan Kerem Aktürkoğlu bugün yine Karagümrük karşısında takımın en önemli kozu. Cimbom akınlarını daha çok Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı sol kanattan yapacak. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Süper Lig'de fileleri 8 defa kaydetti. 3 de asisti bulunuyor.

        MUSLERA-EMRE SINIRDA

        Aslan'da sarı tehlike devam ediyor. Fernando Muslera ve Emre Kılınç sarı kart sınırında yer alıyorlar. İki futbolunun da bugün Karagümrük'e karşı ilk 11'de başlama ihtimali yüksek görülüyor. Teknik direktör Torrent iki futbolcuyu da gereksiz karı karta karşılık uyardı. Muslera ve Emre Kılınç kart görmeleri halide cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.
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        Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI
        Haberler Spor Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle!
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