Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz, kesintisiz, bedava izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçının dördünü kaybeden Fatih Karagümrük bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadele canlı yayın olarak takip edilebilecek. İşte tüm bilgiler...
📺GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
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⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI KADRO
Galatasaray'ın 11': Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.
Karagümrük 11'i: Viviano, Luckassen, Salih, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.