Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın ibretlik çöküşü

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın son dönemdeki performansı ağızları açık bırakacak cinsten. 65 kez milli formayı giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 yılda 3 kez kadro dışı kaldı ve 2 kez kiralandı.