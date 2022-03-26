Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın ibretlik çöküşü

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın son dönemdeki performansı ağızları açık bırakacak cinsten. 65 kez milli formayı giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 yılda 3 kez kadro dışı kaldı ve 2 kez kiralandı.
Ozan Tufan, 7 sezonda 182 maç oynadı. Kalan 8 haftada affedilmezse 45 maçta da kadro dışı kalmış olacak. Kariyerinin son döneminde büyük düşüş yaşıyor.
DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Kadro dışı kaldığı dönemlere bakılınca ilginç tablo ortaya çıkıyor… 2017-2018 sezonunda 14 maçta oynadı. 20 maç kadro dışı kaldı. 2018-19'da 2 maç oynadı (U21 takımında)… 17 maç kadro dışındaydı. Bu sezon ise 9 maçta görev aldı. 8 maç kadro dışı kalması bekleniyor.