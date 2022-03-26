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    • 26.03.2022 17:14
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    • 26.03.2022 17:20
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın ibretlik çöküşü

    Fenerbahçe’ye 2015 yılında tam 7 milyon Euro’ya transfer olan tecrübeli oyuncu Ozan Tufan’ın son dönemdeki çöküşü dikkat çekiyor. 27 yaşındaki futbolcu, 7 yılda 3 kez kadro dışı kaldı ve 2 kez kiralandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ozan Tufan’ın ibretlik çöküşü | Takvim Özel

    Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın son dönemdeki performansı ağızları açık bırakacak cinsten. 65 kez milli formayı giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 yılda 3 kez kadro dışı kaldı ve 2 kez kiralandı.

    Ozan Tufan, 7 sezonda 182 maç oynadı. Kalan 8 haftada affedilmezse 45 maçta da kadro dışı kalmış olacak. Kariyerinin son döneminde büyük düşüş yaşıyor.


    DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
    Kadro dışı kaldığı dönemlere bakılınca ilginç tablo ortaya çıkıyor… 2017-2018 sezonunda 14 maçta oynadı. 20 maç kadro dışı kaldı. 2018-19'da 2 maç oynadı (U21 takımında)… 17 maç kadro dışındaydı. Bu sezon ise 9 maçta görev aldı. 8 maç kadro dışı kalması bekleniyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan’ın ibretlik çöküşü
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