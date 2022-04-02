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    Fenerbahçe menajerlere ödediği parada liderliği kimselere bırakmadı

    Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde menajerlere para saçtı. 6 milyar TL'ye yakın borcu olduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödediği ortaya çıktı. 4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı.

    Menajerlere 250 milyon TL

    Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde menajerlere para saçtı. 6 milyar TL'ye yakın borcu olduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

    4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı. Ali Koç kendi döneminde yaptığı 61 transfer ve bu transferler doğrultusunda menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı. TFF önceki gün de bu sezon menajerlere ödenen ücretleri açıklamış Fenerbahçe listede birinci sırada yer almıştı. Listenin son sırasında ise Hatayspor vardı.

    4 SEZONDA MENAJERLERE SERVET HARCADI

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