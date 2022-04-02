Anadolu Efes play-off'a kalmayı garantiledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın Alba Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi. Karşılaşmaya iyi başlayan Alba Berlin, ilk periyodu 24-16 önde bitirdi. Konuk takım, Mattisseck'in periyodun son dakikasında kaydettiği üçlükle soyunma odasına 39-36 önde gitti. 2. yarıda hücumda etkili olan temsilcimiz final periyoduna 62-57 önde girdi. Karşımaşmayı da 87-77 kazandı. Larkin 28, Bryant 14 sayıyla oynadı.

TORRENT'İN GÖZÜ ÖZGÜR BARAN'DA

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent alt yapılarda forma giyen oyunculara ilgi gösterdiği bildirildi. İspanyol teknik adamın 19 yaşındaki Özgür Bakan Aksaka'yı bugünkü Karagümrük maçında ya da ilerleyen haftalarda kadroya alabileceği öğrenildi. Özgür Bakan Aksaka, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği U19 maçına damgasını vurmuştu. Özgür'ün 2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY EVİNDE KARAGÜMRÜK'Ü AĞIRLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği maç 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.

BORDEAUX'DA HIRSIZ VAR!

Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve adı açıklanmayan genç bir futbolcunun takım arkadaşlarının kramponlarını çalarak internet üzerinden sattığı ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, olayı genç futbolcunun kız arkadaşı tarafından ifşa edildiği vurgulandı. Kulüp yönetimi, oyuncuyu 1 maçlık kadro dışı bırakıp para cezası verdiği belirtildi. Oyuncunun kimliği ise henüz açıklanmadı.

FENER KAYSERİ'DE 3 PUAN ARIYOR

Milli maç öncesinde Konya'yı Kadıköy'de yenerek Süper Lig ikinciliği için iddiasını artıran Fenerbahçe bugün Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler lig ikinciliği iddiasını güçlendirmek için bu maça mutlak 3 puan parolası ile çıkıyor. Saat 16.00'da start alacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında sakatlığı bulunan Szalai de maç kadrosunda yer almayacak.

3'Ü BİRDEN KADRODA!

F.Bahçe'de affedilen Valencia ve Sosa ile sakatlığı geçen Ferdi de Kayseri maçı kadrosuna alındı. Valencia, idmanda geçirdiği sakatlık sonrasında kulüp doktoruna sert bir çıkış yapmış Sosa da kendisine destek vermişti. Bu haraket sonrasında her iki oyuncu da Konya maçı kadrosuna alınmamıştı.

İSPANYA'DAN TELLO İDDİASI

Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre, sözleşmesi sona erecek olan Cristian Tello kendisini iki dönemdir kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Ancak sol kanat için Nwakaeme ile görüşmelerde sona yaklaşan ve devre arasında da Kouassi'yi kadrosuna katan Trabzon'un bu bölge için 3. bir yabancı oyuncuyla anlaşma ihtimali zayıf görünüyor.

CEDİ OSMAN YETMEDİ!

NBA'de Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği maçta sahadan 131-107 galip ayrıldı. Clevaland'ta milli yıldız Cedi Osman'ın 21 sayı, 6 ribaund ve 4 asisti galibiyete yetmedi.

GİRESUN-SİVASSPOR

Süper Lig'de bugün saat 13.30'da Giresunspor ile Sivasspor mücadele edecek. Günün bir diğer maçında ise Altay ile Antalya mücadele edecek. Karşılaşma saat 16.00'da start alacak.

FENER FARKA KOŞTU: 99-61

Fenerbahçe Beko, ING Süper Lig'de karşılaştığı Afyon Belediye'yi deplasmanda 99-61 yendi. Fenerbahçe bu sonuçla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

KARTAL'DA MİLLİ SIKINTI!

Beşiktaş'ta Larin ve Atiba, Kanada'nın maçı sonrası 34 saatlik dünya turunun ardından maçtan bir gün önce Trabzon'a ulaşacaklar. Ghezzal'ın ise Cezayir'in 120+4. dakikada yediği golle Dünya Kupası'na gidememesi yüzünden morali oldukça bozuk...

ATİBA'DA KARAR ANI!

Kanada'nın 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak olması nedeniyle Atiba futbol kariyerine 1 yıl daha devam edecek. Siyah- Beyazlılar'da Atiba ile ilgili kararı Valerien Ismael verecek. Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu için, Ismael'den onay çıkarsa 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TUZLA KAÇTI ÜMRANİYE YAKALADI

TFF Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor ile 2. sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Tuzlaspor ile Ümraniyespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrasında gerginlik sona erdi. Ev sahibi Tuzlaspor ilk yarıyı 15. dakikada Ahmet Yazar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. 2. yarıda kazanılan penaltıyı 56. dakikada Del Valle gole çevirince skor eşitlendi: 1-1. Maçta başka gol olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FİORENTİNA DA PEŞİNE DÜŞTÜ!

G.Saray'ın Romen yıldızı Cicaldau, İtalyanlar'ın kıskacında... Sampdoria'dan sonra Fiorentina da genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Ancak Sarı- Kırmızılı Yönetim seçim sürecinde olduğu için iki takım da bekleme sürecine girdi. 30 Nisan'dan sonra iki İtalyan ekibinin Galatasaray ile temas kuracağı belirtildi. Aslan'ın transferden beklentisi 10 milyon Euro.